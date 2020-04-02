صفقة اليوم.. احترف استخدام برنامج مايكروسوفت إكسل مع خصم 97%

الحزمة الكاملة لاحتراف العمل على برنامج إكسل The Premium A to Z Microsoft Excel Bundle.

عدد الدورات: 10.

عدد الدروس: 760.

المدة: 43 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف العمل على برنامج مايكروسوفت إكسل Excel أو Excel 365 ابتداءً من الأساسيات وحتى إتقان ميزاته الجديدة، كما ستتعلم كيفية استخدام الدوال والصيغ، وإنشاء الرسوم البيانية والمخططات، وكيفية تنظيم البيانات، وتحليلها واستخدام الفلاتر لتوفير الوقت.

ثم ستنتقل بعد لك إلى المستوى الاحترافي لتتعرف على أدوات إكسل المتقدمة، ومن ضمنها: (الجداول المحورية) Pivot Tables إحدى أقوى أدوات التحليل وأكثرها مرونة في البرنامج، و Power Query، وأدوات ذكاء الأعمال مثل: Power Pivot و DAX.

بالإضافة إلى تعلم كيفية استخدام لغة البرمجة VBA – لغة البرمجة التي تعمل على تشغيل برامج مايكروسوفت -، و PivotCharts، وMacros لأتمتة المهام الروتينية، كما ستقوم بإنشاء 6 مشاريع منفصلة باستخدام تلك الأدوات والتقنيات، حيث يمكنك التمرن على كل ما تعلمته سابقًا، مما يمنحك الثقة الكافية لبرمجة حلولك الخاصة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1732 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 49.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر برنامج (مايكروسوفت إكسل) Microsoft Excel من أهم الخيارات المتاحة للتعامل مع جداول البيانات، حيث يتيح لك إنشاء جداول البيانات، وإجراء العمليات الحسابية، واستخدام الدوال والصيغ، وإنشاء الرسوم البيانية والمخططات، وغير ذلك الكثير.

سواء كنت مبتدئًا في استخدام برنامج مايكروسوفت إكسل، أو لديك الخبرة ولكن تتطلع لتطوير مهاراتك، يمكنك الاستفادة من الحزمة التدريبية الكاملة (The Premium A to Z Microsoft Excel Bundle)، التي تتيح لك الوصول إلى أكثر من 43 ساعة من المحتوى التدريبي لمساعدتك على تطوير مهاراتك في استخدام برنامج مايكروسوفت إكسل ابتداءً من تعلم الأساسيات وحتى كيفية استخدام الميزات المتقدمة للدوال والصيغ وأدوات تحليل البيانات وغير ذلك الكثير مع خصم يصل إلى 97%.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 10 دورات تدريبية، مقسمة إلى 760 درسًا، وأكثر من 43 ساعة من المحتوى التدريبي.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1732 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 49.99 فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف العمل على برنامج مايكروسوفت إكسل Excel أو Excel 365 ابتداءً من الأساسيات وحتى إتقان ميزاته الجديدة، كما ستتعلم كيفية استخدام الدوال والصيغ، وإنشاء الرسوم البيانية والمخططات، وكيفية تنظيم البيانات، وتحليلها واستخدام الفلاتر لتوفير الوقت.

وستتعلم أيضًا كيفية إنشاء التقارير ولوحات المعلومات التفاعلية، والقوالب الديناميكية، والتعامل باحترافية مع أقوى أدوات (تصور البيانات) Data Visualization في البرنامج، وكيفية إدارة مجموعات البيانات الكبيرة باستخدام القوائم والجداول.

ثم ستنتقل بعد لك إلى المستوى الاحترافي لتتعرف على أدوات إكسل المتقدمة، ومن ضمنها: (الجداول المحورية) Pivot Tables إحدى أقوى أدوات التحليل وأكثرها مرونة في البرنامج، و Power Query، وأدوات ذكاء الأعمال مثل: Power Pivot و DAX.

بالإضافة إلى تعلم كيفية استخدام لغة البرمجة VBA – لغة البرمجة التي تعمل على تشغيل برامج مايكروسوفت -، و PivotCharts، و Macros في أتمتة المهام، كما ستقوم بإنشاء 6 مشاريع منفصلة باستخدام تلك الأدوات والتقنيات، حيث يمكنك التمرن على كل ما تعلمته سابقًا، مما يمنحك الثقة الكافية لبرمجة حلولك الخاصة.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى التدريبي مدى الحياة، والحصول على شهادة تدريبية بعد إتمام كل دورة، وكذلك الحصول على تحديثات للمحتوى التدريبي.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Excel Pro Tips: Productivity Tools

Excel Pro Tips: Data Visualization

Excel Pro Tips: PivotTables

Microsoft Excel: Advanced Formulas & Functions

Microsoft Excel: Intro to Power Query, Power Pivot & DAX

Microsoft Excel Essentials, Level 1 Basics: Excel Made Simple

Microsoft Excel Essentials, Level 2: Intermediate/Advanced

Microsoft Excel Essentials, Level 3: Macros & VBA Programming

Intermediate Microsoft Excel Training

Advanced Microsoft Excel Training

الحصول على الصفقة: من هنا.