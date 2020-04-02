الأخبار التقنية

سوني تطلق سماعة أذن لاسلكية بسعر منافس جدًا

سوني تطلق سماعة أذن لاسلكية بسعر منافس جدًا
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أعلنت شركة سوني عن سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة WF-XB700 التي تمتاز بسعرها المنافس الذي لا يتعدى 130 دولارًا أمريكيًا.

وتدعم سماعة الأذن الجديدة من الشركة اليابانية تقنية Extra Bass التي توفر صوتًا أقوى، وبذلك تتفوق سوني على منافساتها، مثل: سامسونج، و(جابرا) Jabra.

وإضافةً إلى دعم تقنية Extra Bass، تمتاز السماعة بأنها تأتي مع بطارية تدوم لمدة 9 ساعات من العمل المتواصل، ومع غطاء البطارية مشحونًا تمامًا يمكن إضافة 9 ساعات أخرى. كما تمتاز بدعم مقاومة الماء والتعرق وفق معيار IPX4، مما يسمح باستخدامها أثناء التمارين الرياضية، وتحت المطر.

وتدعم سماعة WF-XB700 تقنية البلوتوث 5، ويمكن لكل جزء من السماعة إقامة اتصال منفصل بالهاتف الذكي. هذا، وستتوفر السماعة اعتبارًا من الشهر الحالي باللونين الأسود، والأزرق، وبسعر 129.99 دولارًا أمريكيًا.

وإلى جانب هذه السماعة، أطلقت سوني سماعات مع ميزة إلغاء الضجيج، وهي WH-CH710N بسعر 199.99 دولارًا أمريكيًا، وهي تستخدم تقنية إلغاء الضجيج بتقنية الذكاء الاصطناعي، إذ تحلل باستمرار المكونات الصوتية للبيئة المحيطة، ثم اختيار أفضل وضع لإلغاء الضجيج بناءً على ذلك. وتمتاز هذه السماعة بأن بطاريتها تدعم لمدة 35 ساعة للشحنة الواحدة.

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