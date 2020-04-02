أجهزة محمولة

حاسوب Galaxy Tab S6 Lite يظهر على متجر أمريكي

حاسوب Galaxy Tab S6 Lite يظهر على متجر أمريكي
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أطلقت شركة سامسونج حاسوبها اللوحي الجديد (جالاكسي تاب إس6 لايت) Galaxy Tab S6 Lite، وهو نسخة مخففة من حاسوبها الرائد (جالاكسي تاب إس6) الذي أُطلق مطلع شهر آب/ أغسطس الماضي.

وأُطلق الحاسوب اللوحي للبيع على موقع B&H، حيث تأكدت مواصفاته، وذلك بعد العديد من التسريبات. كما تأكد سعر الجهاز، على الأقل في السوق الأمريكي. إذ يتوفر بقياس 10.4 بوصات وبسعر 349.99 دولارًا أمريكيًا لنسخة (واي-فاي).

يُشار إلى أن موقع B&H أكد على أن المنتج ليس متوفرًا في الوقت الحالي، ولكن سيتوفر قريبًا. وذكر بعضًا من مواصفات الحاسوب التي تختلف عما سُرب خلال المدة الماضية، إذ كان التسريبات تتحدث عن حاسوب بقياس 10.1 بوصات بدلًا من 10.4 بوصات، وبدقة 2000×1200 بكسل بدلًا من 2000×1000 بكسل.

ويحتوي الحاسوب معالجًا ثماني النوى من نوع Exynos 9610، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.

Galaxy Tab S6 Lite

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حاسوب Galaxy Tab S6 Lite يظهر على متجر أمريكي
حاسوب Galaxy Tab S6 Lite يظهر على متجر أمريكي
حاسوب Galaxy Tab S6 Lite يظهر على متجر أمريكي
حاسوب Galaxy Tab S6 Lite يظهر على متجر أمريكي
حاسوب Galaxy Tab S6 Lite يظهر على متجر أمريكي
حاسوب Galaxy Tab S6 Lite يظهر على متجر أمريكي
حاسوب Galaxy Tab S6 Lite يظهر على متجر أمريكي
حاسوب Galaxy Tab S6 Lite يظهر على متجر أمريكي
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