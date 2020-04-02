تسريب: شاومي تعمل على هاتف مع كاميرا بدقة 144 ميجابكسل

نشر أحد حسابات التسريبات على موقع تويتر تغريدة قال فيها: إن شركة شاومي تعمل على هاتف يمتاز بكاميرا ذات دقة هائلة قدرها 144 ميجابكسل، لتكون سباقةً في هذا المجال كما فعلت في الماضي.

وكانت الشركة الصينية أول من أطلق هاتفًا مع كاميرا بدقة 48 ميجابكسل مع هاتف (ردمي نوت 7) Redmi Note 7 مطلع العام الماضي، ثم أطلقت هاتف (ردمي نوت 8 برو) Redmi Note 8 Pro مع كاميرا بدقة 64 ميجابكسل، ثم كانت الأولى في تقديم هاتف مع كاميرا بدقة 108 ميجابكسل في هاتف (مي نوت 10) Mi Note 10.

Xiaomi is working on a phone with 144MP camera sensor.

I guess it should be Mi 10S Pro or Mi CC10 Pro — Sudhanshu A. (@Sudhanshu1414) April 2, 2020

والآن ذكر حساب Sudhanshu A. على موقع تويتر أن الشركة تعمل على هاتف مع كاميرا بدقة 144 ميجابكسل، وأضافت أنه يعتقد أن الهاتف قد يكون (مي 10إس برو) Mi 10S Pro، أو (مي سي سي10 برو) Mi CC10 Pro.

يُشار إلى أن هذه التغريدة تأتي بعد نحو أسبوعين من تقرير أفاد بأن شركة سامسونج تعتزم إطلاق حساس تصوير جديد بدقة هائلة قدرها 150 ميجابكسل.

ويُتوقع أن تكون شركة شاومي – التي تعاونت أيضًا مع سامسونج على تطوير حساس 108 ميجابكسل – أول من يطلق هاتفًا يقدم كاميرا بدقة 150 ميجابكسل، ومن المتوقع إطلاقه في الربع الرابع من 2020.