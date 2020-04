تسريب: شاومي تعمل على هاتف مع كاميرا بدقة 144 ميجابكسل

نشر أحد حسابات التسريبات على موقع تويتر تغريدة قال فيها: إن شركة شاومي تعمل على هاتف يمتاز بكاميرا ذات دقة هائلة قدرها 144 ميجابكسل، لتكون سباقةً في هذا المجال كما فعلت في الماضي.

وكانت الشركة الصينية أول من أطلق هاتفًا مع كاميرا بدقة 48 ميجابكسل مع هاتف (ردمي نوت 7) Redmi Note 7 مطلع العام الماضي، ثم أطلقت هاتف (ردمي نوت 8 برو) Redmi Note 8 Pro مع كاميرا بدقة 64 ميجابكسل، ثم كانت الأولى في تقديم هاتف مع كاميرا بدقة 108 ميجابكسل في هاتف (مي نوت 10) Mi Note 10.

Xiaomi is working on a phone with 144MP camera sensor.

I guess it should be Mi 10S Pro or Mi CC10 Pro

— Sudhanshu A. (@Sudhanshu1414) April 2, 2020