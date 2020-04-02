بعد أن أصبح تطبيق Zoom هدفًا لقراصنة التصيد.. كيف تحمي بياناتك؟

مع استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا (COVID-19) ظهر الكثير من المجرمين وقراصنة الإنترنت الذين يستغلون زيادة أعداد مستخدمي تطبيقات مؤتمرات الفيديو في شن الهجمات بغرض سرقة البيانات، وبالتحديد الهجوم على تطبيقي (زووم) Zoom و Google Hangouts.

فيما يلي سنتعرف على كيفية حماية بياناتك أثناء استخدام تطبيق Zoom:

في تقرير حديث اكتشف الباحثون في شركة (Check Point) للأمن الإلكتروني ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المستفيدين من تفشي فيروس كورونا والذين يستهدفون مستخدمي تطبيقي Zoom و Hangouts باعتبارهم الأكثر استخدامًا لعقد المؤتمرات عبر الفيديو لتلبية احتياجات العمل من المنزل واحتياجات التواصل.

كيف يُستهدف مستخدمي تطبيق Zoom؟

منذ بداية انتشار فيروس كورونا، اُكتشف في شهر يناير الماضي أن هناك أكثر من 1700 (نطاق إنترنت) Domain يحتوي على كلمة Zoom، وسُجل 25%من هذه النطاقات وبالتحديد 425 نطاقًا خلال الأيام السبعة الماضية، حيث صنف الباحثون الرئيسيون نحو 70 نطاقًا من هذه النطاقات على أنها مشبوهة أو على الأرجح أُنشئت بنية سرقة بيانات المستخدمين.

,أشار التقرير أيضا أن هذه الأرقام تُعزز اتجاه القراصنة في استغلال الملايين من الأشخاص الذين يعملون الآن من المنزل ويتابعون أعمالهم من خلال تطبيق Zoom والذي يستخدمه أكثر من 60% من الشركات في قائمة Fortune 500.

كما اكتشف الباحثون أيضًا أن هناك الكثير من الملفات التي تتضمن كلمة Zoom تحتوي على برمجيات ضارة أُنشئت بهدف استهداف مستخدمي Zoom غير المدركين لخطورة هذه الملفات، حيث يؤدي تشغيل هذه الملفات في حاسوب الضحية إلى تثبيت برنامج ضار يُعرف باسم InstallCore، والذي يؤدي الى تثبيت أكثر من تطبيق خبيث.

وبالتالي في كل مرة تحصل على رابط Zoom أو مستند يُرسل إليك أو يُعاد توجيهه لك يجب عليك إلقاء نظرة فاحصة للتأكد من أنه ليس ملفًا ضارًا أو برنامجًا للتصيد الاحتيالي.

وعلى الرغم من أن التركيز الرئيسي للباحثين كان على تطبيق Zoom، إلا أنهم اكتشفوا أيضًا أن القراصنة يستهدفون منصات مؤتمرات الفيديو الشائعة مثل: Google Hangouts، و Google Classroom.

حيث رُصدت مواقع تصيّد جديدة تستهدف مستخدمي هذه المنصات، بالإضافة إلى عناوين URL احتيالية مثل: googloclassroom\.com و googieclassroom\.com تنتحل صفة موقع الويب الرسمي classroom.google.com

كيف تحمي بياناتك أثناء استخدام تطبيق Zoom:

قدم الباحثون عدة نصائح وإرشادات لمستخدمي Zoom يجب عليهم تطبيقها لحماية بياناتهم وأجهزتهم، وتشمل هذه النصائح: