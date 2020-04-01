WordPress 5.4 تجلب محرر أسرع وتحسينات في الخصوصية

أطلقت (WordPress.org) النسخة الأحدث والأكبر من نظام إدارة المحتوى (CMS) المعروف باسم (ووردبرس) WordPress، بحيث تركز النسخة 5.4 على توفير المزيد من الطرق لجعل الصفحات تنبض بالحياة بالإضافة إلى تعزيز السرعة، وتشتمل على 122 تحسينًا، بالإضافة إلى 210 إصلاحات للأخطاء.

ويتضمن الإصدار 5.4 – المطور بواسطة 552 من المساهمين المتطوعين – كتلًا جديدة، وطرق تنقل أكثر وضوحًا، ومحررًا أسرع، وتعزيزًا لأدوات الخصوصية من أجل تحسين تجربة المستخدم، إلى جانب التوسع في البيانات المقدمة في عمليات تصدير البيانات الشخصية.

وتشغل وورد بريس أكثر من 30 في المئة من الويب، مما يجعلها نظامًا ضخمًا لمديري مواقع الويب والمطورين الذين يراقبون التغييرات التي تحدث في كل إصدار، ويطلق على الإصدار الأحدث اسم (أديرلي) Adderley، وذلك تكريمًا لعازف الجاز الأمريكي (نات أديرلي) Nat Adderley.

ميزات WordPress 5.4 الجديدة:

تواصل النسخة الجديدة من وورد بريس توسيع محرر الكتل على نطاق واسع، وهناك كتلتان جديدتان (الرموز الاجتماعية والأزرار)، مما يجعل إضافة الميزات التفاعلية سريعة وسهلة، إلى جانب إضافة تدرجات لونية جديدة في الأزرار وكتلة الغطاء وشريط الوصول إلى خيارات الألوان في كتل النصوص وتوفير خيارات لونية في كتل المجموعة والأعمدة.

وأصبحت عملية وضع الوسائط المتعددة واستبدالها في كل كتلة تعمل الآن بالطريقة نفسها في جميع الكتل تقريبًا، ويمكن الآن ربط الصور الموجودة في كتلة الوسائط والنص بشيء آخر، ويدعم مربع الصورة المميزة سحب وإسقاط الصورة.

وتجلب النسخة الجديدة واجهة مستخدم أنظف وعملية تنقل أكثر وضوحًا مع علامات تبويب أسهل، وفي حال كنت تستخدم لوحة المفاتيح للتنقل، فإن النسخة 5.4 تعد باستخدام أفضل لعلامات التبويب مع تركيز محسن، بالإضافة إلى خيار الانتقال إلى الشريط الجانبي لأي كتلة تقريبًا.

وتقول (WordPress.org) إنه يمكن توقع تحميل أسرع للمحرر بنسبة 14 في المئة ووقت كتابة أسرع بنسبة 51 في المئة، وجرى استبدال النصائح بنافذة دليل ترحيبية، وأصبح من السهل الآن ملاحظة عندما يكون المستخدم في وضع التحرير أو التنقل.

وأجرى فريق التطوير تحسينات على تجربة المستخدم من خلال تحديثات مثل تسهيل تحديد كتل متعددة وتثبيت شريط الأدوات في الجزء العلوي من الشاشة على الأجهزة المحمولة.

وفيما يتعلق بتحسينات الخصوصية، فإن عمليات تصدير البيانات الشخصية تتضمن الآن معلومات جلسة المستخدمين وبيانات موقع المستخدمين من أداة أحداث المجتمع، ويمكنك أيضًا مشاهدة التقدم أثناء معالجة طلبات التصدير والمسح من خلال أدوات الخصوصية، وتعد وورد بريس أيضًا بمظهر أنظف لأدوات الخصوصية بشكل عام.