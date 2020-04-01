Huawei P40 Pro يتضمن أجزاء أمريكية بالرغم من القائمة السوداء

تواصل شركة هواوي استخدم مكونات تصنعها شركات أمريكية في أحدث هواتفها الذكية الرائدة (Huawei P40 Pro) بالرغم من أن الولايات المتحدة أدرجت الشركة الصينية المصنعة لمعدات الاتصالات في القائمة السوداء التجارية المسماة قائمة الكيانات، وذلك وفقًا لتقرير لصحيفة (فايننشال تايمز) Financial Times.

وأطلقت هواوي قبل عدة أيام سلسلة (Huawei P40)، وهي أحدث تشكيلة من هواتف الشركة الذكية الرائدة بعد تطبيق واشنطن للعقوبات في شهر مايو الماضي، التي منعت الشركات الأمريكية من التعامل مع هواوي ما لم تحصل على ترخيص للقيام بذلك.

وفي أعقاب العقوبات، اضطرت شركة هواوي، التي تتهمها إدارة ترامب بالتجسس لصالح بكين، إلى إيجاد طرق لاستبدال المكونات الأمريكية، حيث لم يعد بإمكانها شراء المنتجات الأمريكية.

وفككت صحيفة فايننشال تايمز هاتف العام الحالي (Huawei P40 Pro) وهاتف العام الماضي (Huawei P30)، الصادر قبل العقوبات الأمريكية، للمقارنة، وتم إجراء عملية التفكيك بواسطة شركة (XYZone)، وهي شركة مقرها شنتشن تفكك الهواتف الذكية وتحدد موردي المكونات.

ويستخدم صانعو الهواتف أحيانًا مكونات مختلفة على دفعات مختلفة من الهاتف الذكي نفسه، وأوضح التقرير وجود بعض أجزاء الشركات الأمريكية في أحدث هاتف ذكي من هواوي، بالرغم من أن الولايات المتحدة منعت جميع شركاتها من البيع لشركة التكنولوجيا الصينية.

وتم إنتاج وحدات الواجهة الأمامية للترددات الراديوية لهاتف (Huawei P40 Pro) بواسطة ثلاث شركات رقاقات أمريكية هي كوالكوم و (Skyworks) و (Qorvo)، وتعد وحدات الواجهة الأمامية للترددات الراديوية بمثابة أجزاء مهمة من الهاتف وهي تتصل بالهوائيات ومطلوبة لإجراء المكالمات والاتصال بالإنترنت.

وقال (دان وانغ) Dan Wang، محلل التكنولوجيا في شركة الأبحاث (Gavekal Dragonomics): “أظهرت هواوي مرونة من خلال استبدال العديد من المكونات الأمريكية على مدار دورة تصميم الهاتف نفسه، لكن مواصلة استخدامها لرقاقات Qorvo و Skyworks يوضح أنه من الصعب للغاية كسر الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية”.

وأوضح وانغ أن وحدات الواجهة الأمامية للترددات الراديوية هي شكل من أشكال الرقاقات التناظرية، وهو قطاع لا تزال الولايات المتحدة تسيطر عليه، وأضاف: “في الوقت الذي تناقش فيه الولايات المتحدة تشديد العقوبات على هواوي، سيتم اختبار مرونة الشركة بشكل أكثر صرامة في العام المقبل”.

وتأتي وحدات الواجهة الأمامية للترددات الراديوية لهاتف العام الماضي (Huawei P30) من كوالكوم و (Skyworks) و (Qorvo) أيضًا، التي انخفضت أسعار أسهمها بسبب أنباء العقوبات الأمريكية ضد هواوي.

وتعني قائمة الكيانات أنه يتعين على الشركات الأمريكية التقدم بطلب للحصول على ترخيص لتصدير أي تقنيات أمريكية المنشأ إلى هواوي، ومنحت الحكومة الأمريكية ترخيصًا عامًا مؤقتًا لشركاتها، مما يسمح لها بالبيع لهواوي من أجل مساعدة العملاء مثل شركات الاتصالات التي قد تحتاج إلى استبدال أجزاء من أجهزتها اللاسلكية.

لكن الترخيص العام المؤقت لا يشمل المبيعات لغرض صنع منتجات جديدة، مثل الهاتف الذكي (Huawei P40 Pro)، لذلك، يجب على الشركات أن تسعى للحصول على تراخيص فردية، ولم تذكر وزارة التجارة الأمريكية أي من الشركات مُنحت الترخيص اللازم.

وقال متحدث باسم هواوي إن الشركة تلتزم دائمًا بأي لوائح لمراقبة الصادرات في الدول المختلفة، من ضمنها الولايات المتحدة، وإن جميع مواد المنتج تحصل عليها هواوي بشكل قانوني من الشركاء العالميين، ونصر على العمل مع شركائنا لنوفر للمستهلكين منتجات ذات جودة عالية.

وتشمل التغييرات البارزة الأخرى اختفاء شركة تصنيع الرقاقات الأمريكية (ميكرون) Micron من (Huawei P40 Pro).

وصنعت ميكرون رقاقات الذاكرة الفلاشية (NAND) لبعض دفعات هاتف العام الماضي (Huawei P30)، وصنعت شركة سامسونج الكورية الجنوبية الرقاقات نفسها للدفعات الأخرى، ويبدو أن هاتف العام الحالي (Huawei P40 Pro) يحتوي على رقاقات الذاكرة الفلاشية (NAND) من سامسونج فقط.