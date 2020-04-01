Cloudflare تبدأ في اختبار خدمة VPN لنظامي ويندوز وماك أوإس

أعلنت شركة خدمات الإنترنت (كلاود فلير) Cloudflare اليوم الأربعاء عن إطلاق نسخة تجريبية من خدمة (الشبكة الافتراضية الخاصة) VPN – (وارب) Warp – على تطبيق الـ DNS التابع لها لمستخدمي الأجهزة المكتبية بنظامي ويندوز، وماك أوإس.

وكانت الشركة قد أعلنت عن خدمة (وارب) في شهر نيسان/ أبريل 2019 بهدف الحفاظ على خصوصية المستخدمين بعد زيادة سرعة اتصالهم بالإنترنت عن طريق تطبيق 1.1.1.1. ثم أعلنت عن إطلاق الخدمة – إلى جانب إطلاق النسخة المدفوعة منها (وارب بلس) WARP PLUS – لنظامي أندرويد، وآي أو إس أواخر شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وكانت شركة (كلاود فلير) قد أعلنت عن إطلاق تطبيق 1.1.1.1 في 1 نيسان/ أبريل 2018 بوصفها خدمة DNS موجهة للمستهلكين العاديين، وقالت وقتئذ إنها: ستزيد سرعة الاتصال بالإنترنت وتجعله أكثر خصوصية.

يشار إلى أن خدمات DNS تُوفَّر عادةً بواسطة موفري خدمة الإنترنت بغية تحويل أسماء النطاقات مثل Google.com إلى عنوان IP حقيقي تفهمه أجهزة التوجيه والمحولات. وهي جزء أساسي من الإنترنت، ولكن خوادم DNS التي يوفرها مزودو خدمات الإنترنت بطيئة وغير موثوقة في كثير من الأحيان.

ويمكن لمقدمي خدمات الإنترنت أو أي شبكة واي فاي استخدام خوادم DNS لتحديد كل المواقع التي يزورها المستخدمون، الأمر الذي يعد انتهاكًا للخصوصية. كما تؤدي خدمات VPN دورًا مهمًا في مساعدة المستخدمين في جميع أنحاء العالم في اجتياز المواقع المحظورة في دولهم.

وأوضحت (كلاود فلير) في تدوينة أن خدمة (وارب) الأساسية ستُتاح مجانًا لنظامي ويندوز وماك أوإس، وذلك على غرار نسخة الخدمة المخصصة للأجهزة المحمولة. ولكن مشتركي الخدمة المدفوعة (وارب بلس) سيكونون أول من يختبر الخدمة على الأجهزة المكتبية خلال الأسابيع المقبلة، أما مشتركي النسخة المجانية فيمكنهم التسجيل في قائمة الانتظار ثم سيُرسل إليهم رسالة إلكترونية عندما تتوفر الخدمة لهم.

يُشار إلى أنه إلى جانب توفير الخصوصية والأمان التي توفرها خدمات VPN الأخرى على الأجهزة المحمولة، صممت (كلاود فلير) خدمة (وارب)؛ لتعمل على نحو أفضل على الأجهزة المحمولة، فهي تستخدم – على سبيل المثال – بروتوكول WireGuard VPN، الذي تقول الشركة: إنه سيقلل استهلاك طاقة البطارية مقارنة بتطبيقات VPN الأخرى. كما تقول الشركة إن الخدمة سوف تقلل استهلاك البيانات أيضًا عن طريق التخزين المؤقت، وضغط المحتوى إن أمكن.