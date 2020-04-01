7 مواقع لتنزيل قوالب PowerPoint مجانًا

إذا كنت تتطلع إلى إنشاء عرض تقديمي باستخدام PowerPoint وليس لديك وقت كافي لإنشائه من البداية، يمكنك استخدام القوالب المجانية التي تقدمها بعض المواقع مجانًا، وعلى الرغم من أنها محدودة من حيث التصميمات الإبداعية، إلا أنها تعتبر حلًا رائعًا.

إليك 7 مواقع لتنزيل قوالب PowerPoint مجانية:

1- Presentation Magazine:

يقدم هذا الموقع أكثر من 67,000 قالب PowerPoint مجانًا، ويضم أكثر من 12 فئة للاختيار من ضمنها: الطب، والأعمال التجارية، والتعليم، والهندسة المعمارية، وغيرها، كما يمكنك البحث عن القوالب حسب معدل الاستخدام أو اللون أو باستخدام وسم معين.

ويتيح الموقع قوالب باوربوينت عادية ومتحركة، ومن السهل تنزيلها، بالإضافة إلى معاينتها قبل التنزيل.

2- Behance Slide Template Collection:

Behance هو موقع لعرض التصميمات الإبداعية من جميع أنحاء العالم، لذلك من المؤكد أنك ستجد بعض القوالب المصممة بشكل احترافي وجذاب للغاية، ويمكنك الحصول عليها مجانًا واستخدامها لإنشاء عروض PowerPoint احترافية.

يتيح لك الموقع استخدام فلاتر للعثور على أفضل القوالب عن طريق متغيرات مثل: تقييمات المستخدمين، أو الأكثر استخدامًا، أو فئات مثل: الرسوم البيانية أو العروض التجارية.

تتوفر أيضًا معاينة لتصميمات القوالب حتى تتمكن من رؤية الشكل الذي ستبدو عليه قبل تنزيلها.

3- Showeet:

يقدم موقع Showeet قوالب PowerPoint مجانية مع الكثير من المعلومات حول كل منها، ويمكنك تصفحها بحسب التصنيفات، وتأتي كل صفحة تنزيل أيضًا مع صور للمعاينة.

بالإضافة إلى تقديم إرشادات ونصائح حول كيفية استخدام القالب وجعله تفاعليًا، كما يتيح لك تنزيل القوالب في شكل ملفات مضغوطة.

4- Slidesgo:

يقدم لك موقع Slidesgo قوالب مجانية يمكنك استخدامها في (العروض التقديمية من جوجل) Google Slides أو عروض PowerPoint.

يقدم لك الموقع أيضًا أكثر من 7 فئات للاختيار من ضمنها: الطب، والتسويق، والتعليم، والمتعددة الأغرض، وغيرها، بالإضافة إلى تقديم نصائح حول كيفية إنشاء عروض تقديمية احترافية.

5- 24Slides:

يقدم لك هذا الموقع قوالب مصممة باحترافية يسهل العثور عليها، ومرتبة حسب الفئة أو أكثرها شيوعًا، كما يمكنك فلترة البحث للعثور على القالب المراد بحسب احتياجاتك.

يمكنك أيضًا مشاهدة معاينة للقوالب مما يسهل عليك تضييق نطاق اختياراتك.

6- Slide Hunter:

يتيح لك هذا الموقع قوالب PowerPoint مجانية لمواضيع مختلفة مثل: التعليم، والتخطيط، والرسوم البيانية، ويتيح لك معاينتها قبل التنزيل حتى تتمكن من رؤية القالب.

بالإضافة إلى إبراز النماذج ذات الصلة التي يمكنك الاختيار من بينها، ولكن لا يقدم وصف للمحتوى أو معلومات حول عدد الشرائح أو طول عرض الشرائح.

7- FPP-Templates:

يقدم هذا الموقع قوالب PowerPoint مجانية احترافية في فئات مختلفة، كما يمكنك العثور على القالب الذي يطابق احتياجاتك من خلال فلترة عمليات البحث حسب الفئة أو الكلمة الرئيسية أو السِمات أو الخلفيات.

يمكنك أيضًا مشاهدة تعليقات المستخدمين وعدد التنزيلات في صفحات التنزيل حتى تتمكن من تحديد القالب المناسب، ولكن يمكن أن تكون بعض النماذج كبيرة الحجم مما يستغرق بعض الوقت للتنزيل.