وقاية تطلق نسخة مطورة من تطبيقها للمساعدة على التكيف مع فيروس كورونا

أعلنت وقاية شركة الصحة الرقمية المبتكرة التي تتخذ من رام الله مقراً لها، والمتخصصة في الوقاية من الأمراض المزمنة، عن إطلاق نسخة مطورة من تطبيقها الذكي بعد ما أدخلت عليه ميزة جديدة تساعد المستخدمين على التكيف مع جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) في المنطقة العربية وجميع أنحاء العالم.

أطلقت وقاية التطبيق بداية باللغة الإنجليزية بهدف تحسين الوقاية من الأمراض المزمنة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث تقوم آلية التطبيق على ترتيب التوصيات حسب أولوياتها، بناءً على نموذج تنبؤي فريد يساعد المنصة على تقديم مهام ومحتوى مكرسين لزيادة مستوى مشاركة المستخدمين في جهود مواجهة تلك الأمراض.

ويتميز إصدار (كوفيد-19) الجديد باحتوائه على (حاسبة لمخاطر الإصابة بالعدوى) لتقدير خطر الإصابة بالعدوى بناءً على موقع المستخدمين والبيانات الديموغرافية والسلوكية، كما يشتمل التطبيق الجديد على العديد من التحسينات والمزايا الوقائية من الأمراض المزمنة التي تضمنتها النسخة السابقة، أهمها إضافة قائمة توفر محتوى وتوصيات مصممة خصيصًا لكل مستخدم بناءً على ملفه الصحي الشخصي وبياناته السلوكية وتحليلات البيانات.

وعن ذلك، يقول المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة وقاية، الدكتور محمود كيال، وهو طبيب ومؤسس موقع ويب طب: “كنا نخطط لإطلاق النسخة العربية من وقاية في فبراير خاصة بعد تكريمنا بجائزة الابتكار للصحة في يناير الماضي من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، لكن تفشي (كوفيد-19) وتسببه في أعلى معدل للوفيات على مستوى العالم، دفعنا إلى المضي في طرح إصدار جديد بأسرع وقت، وذلك انطلاقًا من إيماننا بأن هذا الظرف يحتم علينا الوقوف إلى جانب الحكومات المعنية ودعمها بخدمتنا، ولذلك عملنا مع شريكنا التكنولوجي (نادسوفت للبرمجة) (NAdSoft)، وهي شركة تكنولوجية مقرها في عمان، لتصميم حاسبة مخاطر عدوى كوفيد-19”.

وفيما يخص آلية عمل التطبيق، أوضح الدكتور كيال قائلًا: “تستخدم الحاسبة أحدث البيانات الوبائية المعلنة حتى الآن، وقد قمنا بدمجها في نموذج جامعة كالفن لتقييم المخاطر، من خلال الخوارزميات التي قام أخصائيو البيانات لدينا بتطويرها استنادًا إلى الملف الشخصي للمستخدم، وحصيلة بياناتنا حول الأوبئة الأخرى التي حدثت في الماضي (الإنفلونزا وإتش1 إن1)، ونماذج أخرى للتنبؤ بالمخاطر. وبالنسبة لخوارزميات الأمراض المزمنة، فقد حصلنا على رخصة للخوارزميات السريرية لتقييم المخاطر من جامعة واشنطن”.

وأضاف كيال إن المنتج مخصص حصرًا للأغراض التعليمية والتوعوية، وعلى الأشخاص الذين يشعرون بالأعراض أن يتوجهوا على الفور لطلب المشورة الطبية.

حصدت وقاية منذ إطلاقها العديد من الأوسمة والجوائز تقديرًا لجهودها في القطاع الصحي، حيث كرمها المنتدى الاقتصادي العالمي كواحدة من بين أفضل 100 شركة ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنحتها وزارة الصحة الإماراتية آخرًا جائزة الابتكار للصحة.

وبإمكان المهتمين الحصول على التطبيق من متجر جوجل بلاي وآب ستور، وهو متوفر باللغتين العربية والإنجليزية.