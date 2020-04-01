هواتف هواوي التي ستحصل على EMUI 10.1

أعلنت شركة هواوي عن الجدول الزمني للمرحلة التجريبية من إطلاق النسخة المطورة قليلاً من واجهة المستخدم المخصصة العاملة بنظام التشغيل أندرويد 10 المسماة (EMUI 10.1) للأجهزة الحالية التي تحمل علامة هواوي وهونر.
وكانت الشركة الصينية قد كشفت قبل بضعة أيام عن أحدث سلسلة من أجهزتها الرائدة، التي تشمل (Huawei P40) و (Huawei P40 Pro) و (Huawei P40 Pro Plus)، ووفرت هواوي واجهة المستخدم (EMUI 10.1) مع مجموعة (P40).
ويشكل المساعد الصوتي الخاص بشركة هواوي، المسمى (سيليا) Celia، أحد الإضافات الملحوظة في (EMUI 10.1)، الذي يمكن استدعاؤه باستخدام العبارة “Hey Celia”، أو عن طريق الضغط على زر التشغيل لثانية واحدة.
وتعد خريطة الطريق الحالية قابلة للتطبيق على نماذج الأجهزة الصينية، على أن يجري توسيعها لتشمل سلسلة من الاختبارات التجريبية العامة قبل إصدار النسخة النهائية من واجهة المستخدم (EMUI 10.1).
وفصلت الشركة الصينية الميزات الجديدة الرئيسية لواجهة المستخدم وشاركت بعض خططها حول التحديثات، بحيث تحتوي واجهة المستخدم المحدثة على نموذج متحرك محسن للتسارع والتباطؤ، مما يعني أن تحريك الأشياء والتمرير يجب أن يكون الآن أكثر طبيعية، كما حصلت ميزة النوافذ المتعددة على بعض التحسينات.
وتسمح النوافذ العائمة ببعض الإجراءات السريعة مثل الضغط على عناصر التحكم أو الاستجابة السريعة للرسائل دون مغادرة التطبيق النشط بوضع ملء الشاشة، ويمكن أيضًا سحب الصور والنصوص والملفات من تطبيق إلى آخر، ويوجد الآن شريط جانبي يُستخدم لتشغيل النوافذ العائمة بشكل أسرع.
القائمة الكاملة للأجهزة المؤهلة:
تحصل عليها من تاريخ 31 مارس:
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20 RS Porsche Design
- Huawei Mate 20 X 4G
- Huawei Nova 6
- Huawei Nova 6 5G
- Huawei Nova 6 SE
- Huawei MatePad Pro
- Huawei MediaPad M6 (8.4/10.8)
- Huawei MediaPad M6 Turbo Edition
- Honor 9X
- Honor 9X Pro
- Honor V30
- Honor V30 Pro
- Honor V20
- Honor 20
- Honor 20 Pro
- Honor Magic 2
تحصل عليها في بداية شهر أبريل:
- Huawei Nova 5
- Huawei Nova 5Z
- Huawei Nova 5 Pro
- Huawei Nova 5i Pro
- Honor 20S
تحصل عليها في منتصف شهر أبريل:
- Huawei P30
- Huawei P30 Pro
- Huawei Mate 30 4G
- Huawei Mate 30 5G
- Huawei Mate 30 Pro 4G
- Huawei Mate 30 Pro 5G
- Huawei Mate 30 RS Porsche Design
تحصل عليها في نهاية شهر أبريل:
- Huawei Mate X
- Huawei Mate Xs
- Huawei Mate 20 X 5G
- Huawei Enjoy 10S
- Honor 20 Youth Edition