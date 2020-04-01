هواتف هواوي التي ستحصل على EMUI 10.1

أعلنت شركة هواوي عن الجدول الزمني للمرحلة التجريبية من إطلاق النسخة المطورة قليلاً من واجهة المستخدم المخصصة العاملة بنظام التشغيل أندرويد 10 المسماة (EMUI 10.1) للأجهزة الحالية التي تحمل علامة هواوي وهونر.

وكانت الشركة الصينية قد كشفت قبل بضعة أيام عن أحدث سلسلة من أجهزتها الرائدة، التي تشمل (Huawei P40) و (Huawei P40 Pro) و (Huawei P40 Pro Plus)، ووفرت هواوي واجهة المستخدم (EMUI 10.1) مع مجموعة (P40).

ويشكل المساعد الصوتي الخاص بشركة هواوي، المسمى (سيليا) Celia، أحد الإضافات الملحوظة في (EMUI 10.1)، الذي يمكن استدعاؤه باستخدام العبارة “Hey Celia”، أو عن طريق الضغط على زر التشغيل لثانية واحدة.

وتعد خريطة الطريق الحالية قابلة للتطبيق على نماذج الأجهزة الصينية، على أن يجري توسيعها لتشمل سلسلة من الاختبارات التجريبية العامة قبل إصدار النسخة النهائية من واجهة المستخدم (EMUI 10.1).

وفصلت الشركة الصينية الميزات الجديدة الرئيسية لواجهة المستخدم وشاركت بعض خططها حول التحديثات، بحيث تحتوي واجهة المستخدم المحدثة على نموذج متحرك محسن للتسارع والتباطؤ، مما يعني أن تحريك الأشياء والتمرير يجب أن يكون الآن أكثر طبيعية، كما حصلت ميزة النوافذ المتعددة على بعض التحسينات.

وتسمح النوافذ العائمة ببعض الإجراءات السريعة مثل الضغط على عناصر التحكم أو الاستجابة السريعة للرسائل دون مغادرة التطبيق النشط بوضع ملء الشاشة، ويمكن أيضًا سحب الصور والنصوص والملفات من تطبيق إلى آخر، ويوجد الآن شريط جانبي يُستخدم لتشغيل النوافذ العائمة بشكل أسرع.

القائمة الكاملة للأجهزة المؤهلة:

تحصل عليها من تاريخ 31 مارس:

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X 4G

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 6 SE

Huawei MatePad Pro

Huawei MediaPad M6 (8.4/10.8)

Huawei MediaPad M6 Turbo Edition

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honor V30

Honor V30 Pro

Honor V20

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor Magic 2

تحصل عليها في بداية شهر أبريل:

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5Z

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5i Pro

Honor 20S

تحصل عليها في منتصف شهر أبريل:

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 30 4G

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 Pro 4G

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

تحصل عليها في نهاية شهر أبريل: