كيف يمكنك استخدام تطبيق TikTok في حاسوبك؟

لعدة أشهر، كانت محاولة استخدام تطبيق (تيك توك) TikTok في الحواسيب المحمولة أو المكتبية أمرًا صعبًا، حيث كان الأمر يتطلب تثبيت تطبيقات خارجية أو برنامجًا محاكيًا لأندرويد.

ولكن الآن يمكنك استخدام التطبيق من خلال متصفح الإنترنت، وسيعمل بالطريقة نفسها التي يعمل بها في الهواتف الذكية، قد يكون الأمر مربكًا قليلاً في البداية بعد تعطيل بعض الميزات، ولكنها تعتبر بداية رائعة لمستخدمي الحاسوب.

فيما يلي سنتعرف على كيفية استخدام TikTok في حاسوبك:

أولًا: كيفية تصفح TikTok في الحاسوب:

للوصول إلى TikTok في الحاسوب، ما عليك سوى الانتقال إلى موقع: TikTok.com في متصفحك، وبمجرد تحميل الصفحة الرئيسية، يمكنك الضغط على خيار (المشاهدة الآن) Whatch now في أعلى اليمين للعثور على المحتوى.

في هذه الصفحة ستظهر لك الفيديوهات الشائعة Trending، ويمكنك استكشاف المزيد من المحتوى بالضغط على خيار (استكشاف) Discover في أعلى اليمين.

قد تلاحظ أن الميزات هنا محدودة بعض الشيء؛ فلن تتمكن من البحث عن وسوم أو عبارات محددة، ولكن هناك حل بديل. إذا كنت تريد البحث عن وسم معين فما عليك سوى النقر في عنوان URL أعلى الصفحة وكتابة العنوان التالي: https://www.tiktok.com/tag/ متبوعًا باسم الكلمة التي تريد البحث عنها.

كما يمكنك أيضًا البحث يدويًا عن مستخدمين محددين باستخدام عنوان URL التالي: @/https://www.tiktok.com متبوعًا باسم المستخدم الذي تريد البحث عنه.

في الوقت الحالي، هذه هي الطرق الرئيسية التي ستحتاج إلى استخدامها لتصفح TikTok في حاسوبك.

ثانيًا: كيفية رفع مقاطع فيديو TikTok والوصول إلى حسابك:

يمكنك رفع مقاطع الفيديو على TikTok من خلال موقع الويب الرئيسي، حيث ستجد الوظائف تشبه تطبيق الهاتف، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة TikTok.com.

اضغط على خيار (مشاهدة الآن) Watch Now.

اضغط على زر (الرفع) upload، في أعلى اليمين.

حدد خيار تسجيل الدخول، وإذا كنت مستخدمًا جديدًا فيمكنك استخدام منصة اجتماعية أخرى مثل: تويتر، أو إنستاجرام لتسجيل الدخول وإنشاء حساب بشكل تلقائي.

لرفع فيديو، انقر على زر (رفع فيديو) upload video أعلى يسار الشاشة، ثم اختر الفيديو الذي تريده من حاسوبك.

ملاحظة: يوصى بتنزيل تطبيق TikTok أولاً في هاتفك، وإعداد حسابك هناك حيث سيكون لديك المزيد من إعدادات خيارات التحكم والخصوصية في التطبيق نفسه.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيباد وآيفون في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

ملاحظة: يجب أن يكون طول الفيديو أقل من 60 ثانية، وبدقة 720×1280 بكسلًا أو أعلى، وتذكر ستعمل مقاطع الفيديو المصورة في الوضع الرأسي دائمًا بشكل أفضل، ولكن يمكنك تحميل مقاطع الفيديو الأفقية أيضًا.

أثناء تحميل الفيديو، يمكنك تعديل التسمية التوضيحية، وإضافة علامات تصنيف من خلال النقر على أي من الرمز @ أو # والكتابة للعثور على العلامات.

عند بدء الكتابة، ستظهر الاقتراحات، وهذا مفيد إذا كنت تريد العثور على علامات التصنيف الشائعة، ولكن لا يمكنك اختيار الموسيقى، أو إضافة تسميات توضيحية على الفيديو نفسه.