كريمسون إدوكيشن تقدم أدوات مجانية وندوات وكتب إلكترونية للطلاب

مع تحول التركيز في الوقت الحالي نحو التعليم عن بعد، أعلنت كريمسون إدوكيشن الشركة الرائدة في استشارات القبول الجامعي والتعليم عبر الإنترنت عن توفير إمكانية الوصول المجاني إلى محتوى متميز وضخم على الإنترنت، يتضمن العديد من الندوات والكتب الإلكترونية والمواد التعليمية المفيدة، من أجل مساعدة الطلاب على حجز مكان لهم في الجامعة التي يرغبون بالانضمام إليها.

وباعتبار أن التعليم هو السلاح الأقوى الذي يمكن لأي شخص امتلاكه، فمن الضروري ألا تتوقف عملية التعليم على الإطلاق، كما أن المدارس والجامعات في مختلف أرجاء المنطقة قد أغلقت أبوابها خلال هذه الفترة منعًا لانتشار فيروس كورونا (COVID-19)، فإن شركة كريمسون إدوكيشن وضعت على عاتقها تقديم الدعم المناسب للطلاب وتوفير الحلول اللازمة، حيث نشرت ندوة خاصة على الإنترنت تناقش من خلالها تأثير فيروس كورونا على التعليم، بالإضافة إلى الكشف عن سلسلة من الأدوات عالية التقنية عبر الإنترنت والكتب الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها مجانًا بضغطة زر واحدة.

وباعتبارها مؤسسة تعمل في مجال القبول الجامعي وتقديم الاستشارات والنصائح، فقد أطلقت كريمسون إدوكيشن أداة جديدة عبر الإنترنت توجه الطلاب وتساعدهم في عمليات التقييم واختيار الجامعة الأنسب لهم.

تعتمد حاسبات القبول في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، التي تتسم بالتعقيد، على واحدة من أكبر الخوارزميات من نوعها في العالم، وتستخدم تكنولوجيا التعلم الآلي لتوفير انعكاسات دقيقة حول الترشيح الخاص بمقدم الطلب.

وتستخدم الحاسبات تفاصيل وبيانات معقدة، ومن ضمنها درجات SAT، والأنشطة اللامنهجية والتفضيلات الشخصية، وهذا ما يمنحها مزيدًا من التخصيص بالمقارنة مع حاسبات درجات SAT العامة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب الذين يحتاجون إلى مساعدة في فهم كيفية التفوق على أقرانهم، أن يستفيدوا من استخدام حاسبات علامات كريسمون إدوكيشن مجانًا.

وحتى يتمكن الطلاب من استغلال فترة تواجدهم في منازلهم بأفضل طريقة، فإن المؤسسة الرائدة تفخر بتوفير مجموعة من الكتب الإلكترونية المجانية عبر الإنترنت، والتي تغطي العديد من المجالات، مثل كلية الطب، وجامعات رابطات (أيڤي ليڭ) و(أوكسبريدج)، ومواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بالإضافة إلى النصائح الهامة للتخطيط للفترة الصيفية، والمواد اللامنهجية، والإرشاد القيادي، وغير ذلك.

ويمكن الوصول إلى الكتب الإلكترونية والمعلومات التي تشكل مجموعة من الموارد التي يمكن الوصول إليها وتساعد الطلاب والعائلات على تخطيط المسارات نحو التعليم العالي، من خلال إجراء بحث سريع على جوجل أو ضمن موقع كريمسون إدوكيشن الإلكتروني.

وبهدف تسليط الضوء على الظروف الحالية، عقد جيمي بيتن، الرئيس التنفيذي في شركة كريمسون إدوكيشن ندوة عبر الإنترنت لبحث أهم الأسئلة المتداولة حول فيروس كورونا لمساعدة الآباء على فهم التأثير الذي يمكن أن يتركه على مستقبل أطفالهم في التعليم، سواء فيما يتعلق بالصفوف الدراسية والأنشطة اللامنهجية، أو كيفية إجراء الاختبارات الموحدة، وطلب الالتحاق بالجامعات وطرق للتطوير الذاتي.

ويمكن للطلاب الاطلاع على هذه الندوة عبر الإنترنت التي تم نشرها إلى جانب سلسلة مدونات من ثلاثة أجزاء على الموقع الالكتروني الخاص بالشركة وذلك عن طريق إدخال بياناتهم في أسفل هذه الصفحة.