طريقتان تمكنان هواوي من تجاوز المنافسين في 2020

حذرت شركة هواوي من أن عام 2020 سيكون العام الأكثر صعوبة للشركة، حيث تتطلع هواوي إلى تجديد العمليات الخاصة بها على خلفية الوباء الذي يضرب العالم الآن، فيروس كورونا المستجد، واحتمال فرض المزيد من القيود الأمريكية، وذلك وفقًا لموقع Light Reading.

في مناقشة الإعلان عن الأرباح السنوية لشركة هواوي قارن رئيس مجلس الإدارة Eric Xu بين عمليات نشر شبكات الجيل الخامس 5G في أوروبا، والتي يتوقع أنها ستتأخر حتى السيطرة على الوباء، مع تلك الموجودة في الصين، حيث تسارعت عمليات النشر لشبكات الجيل الخامس بالفعل.

وفي معالجة احتمالات فرض قيود أمريكية إضافية على الشركة يُعتقد أنها تنطوي على منع شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات من توريد الرقائق إلى هواوي، اقترح شو أن تتخذ الحكومة الصينية إجراءات مضادة، حيث يمكن لخطة هواوي لمعالجة النكسات في عام 2020 أن تشهد ظهور عملاق الاتصالات بمزايا عديدة طويلة المدى مقارنة بالمنافسين، وفيما يلي طريقتان يمكن أن تبرز بهما الشركة:

تحقيق المزيد من استقلالية سلسلة التوريد.

ذكر شو أن زيادة نفقات البحث والتطوير كانت حاسمة في تعزيز سلسلة التوريد للشركة وسط القيود المفروضة من الإدارة الأمريكية، ففي أواخر عام 2019، تمكنت هواوي من إطلاق هاتفها الذكي Mate 30 دون أي مكونات من مورديها الأمريكيين، وذلك بعد أشهر فقط من دخول الحظر الأمريكي حيز التنفيذ.

تخطط الشركة أيضًا لزيادة ميزانيتها في مجال البحث والتطوير بمقدار 5.8 مليار دولار، ليصل الإجما إلى أكثر من 20 مليار دولار، كما أنفقت شركتان أخريان فقط هما أمازون و ألفابت المزيد على البحث والتطوير في عام 2019، كما تعكس قدرة هواوي اليوم على زيادة الإنفاق في وقت الأزمات وصولها إلى رأس المال الرخيص، مما يساعدها على اكتساب ميزة على المنافسين المهتمين بشكل رئيسي بالتغلب على الانكماش الاقتصادي.

الاستفادة من استثمارات الجيل الخامس 5G مع الوصول إلى الأسواق الصينية.

ستساعد حصة هواوي السوقية المركزة في الصين، والتي شكلت 59 ٪ من إجمالي إيرادات الشركة في عام 2019، في الحفاظ على التدفقات النقدية في عام 2020.

يوم الخميس الماضي، أبلغت الصين عن أقل من 100 حالة يومية جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، مما يشير إلى أن انتقال العدوى يمكن أن يتباطأ في المنطقة في حين أن معظم البلدان الأخرى لا تزال تستعد لذروة تأثير الوباء، وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين حول انتعاش الاقتصاد الصيني، إلا أن شركة شاومي لصناعة الهواتف الذكية قالت إن مبيعاتها قد عادت بالفعل إلى 80-90 ٪ من المستويات العادية.

كما أن نجاح هواوي في مواجهة تحديات 2020 سيزيد من الضغط على الولايات المتحدة لمناصرة المنافسين لهواوي، وخاصةً بعد أن رفضت المملكة المتحدة البريطانية الطلبات الأمريكية لحظر معدات شبكات الجيل الخامس التابعة لهواوي، وقيل إن المسؤولين الأمريكيين فكروا في أخذ حصة في شركات منافسة، مثل Ericsson أو Nokia، في حين أن هذا لا يزال يبدو وكأنه احتمال بعيد، إلا أن تحركات هواوي للوصول إلى وضع أكثر مواتاة في وضع اقتصادي صعب يمكن أن يساعد في تقديم مبرر لشكل من أشكال دعم الدولة المتزايد للمنافسين.