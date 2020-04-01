صفقة اليوم.. حزمة البرمجة بلغة بايثون للمبتدئين مع خصم 95%

حزمة البرمجة بلغة بايثون The Absolute Python Programming Certification Bundle.

عدد الدورات: 3.

عدد الدروس: 276.

المدة: 5 ساعات.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات البرمجة بلغة بايثون، ومزاياها، وأدواتها الأكثر فائدة، وفهم كيفية عملها، وما هي تطبيقاتها المختلفة، ثم ستنتقل إلى كيفية تنفيذ العمليات الحسابية والعمل مع تسلسلات Python.

تضم الحزمة دورة كاملة حول كيفية تحليل البيانات في بايثون باستخدام NumPy & Pandas إحدى أهم مكتبات بايثون، كما ستتعرف على الدور الأساسي الذي تلعبه Python في علوم البيانات اليوم، وكيف أحدثت NumPy و Pandas و Matplotlib ثورة في كيفية جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها، وكيف يمكنك استخدامها لإنشاء المخططات، والرسوم البيانية المعقدة.

ستتعلم أيضًا تقنيات بايثون المتقدمة مثل: كيفية العمل مع قواعد البيانات، وتعلم (البرمجة الكائنية التوجُّه) Object-oriented programming – التي تُعرف اختصارًا OOP – لتطوير مواقع ويب عالية الأداء.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: متوسط.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 600 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 95%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

لأول مرة في تاريخ تصنيف لغات البرمجة تتقدم لغة (بايثون) Python هذا العام على لغة جافا (Java) لتحتل المركز الثاني في قائمة لغات البرمجة الأكثر شيوعًا على الويب، ليؤكد ذلك على مدى شعبية لغة Python، حيث إنها سهلة الاستخدام وقابلة للتكيف بشكل كبير.

عندما يتعلق الأمر بلغات البرمجة، ستجد أن لغة بايثون متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق، حيث يعتمد عليها في الكثير من المجالات، التي تشمل: تطوير الويب، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، مما يجعلها واحدة من أكثر اللغات التي تستحق التعلم.

يمكنك استغلال هذا الطلب المتزايد على هذه اللغة وتعلمها، وذلك من خلال الاستثمار في الحزمة التدريبية (The Absolute Python Programming Certification Bundle)، التي تعلمك الكثير عن لغة بايثون ابتداءً من الأساسيات وحتى كيفية تحليل البيانات باستخدامها مع خصم يصل إلى 95%.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 3 دورات تدريبية، مقسمة إلى 276 درسًا، و 5 ساعات من المحتوى التدريبي.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 600 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29.99 فقط، أي بخصم يصل إلى 95 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات البرمجة بلغة بايثون، ومزاياها، وأدواتها الأكثر فائدة، وفهم كيفية عملها، وما هي تطبيقاتها المختلفة، ثم ستنتقل إلى كيفية تنفيذ العمليات الحسابية والعمل مع تسلسلات Python.

تضم الحزمة دورة كاملة حول كيفية تحليل البيانات في بايثون باستخدام NumPy & Pandas وهي إحدى أهم مكتبات بايثون، كما ستتعرف في هذه الدورة على الدور الأساسي الذي تلعبه Python في علوم البيانات اليوم، وكيف أحدثت NumPy و Pandas و Matplotlib ثورة في كيفية جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها، وكيف يمكنك استخدامها لإنشاء المخططات، والرسوم البيانية المعقدة.

ستتعلم أيضًا تقنيات بايثون المتقدمة مثل: كيفية العمل مع قواعد البيانات، وتعلم (البرمجة الكائنية التوجُّه) Object-oriented programming – التي تُعرف اختصارًا OOP – لتطوير مواقع ويب عالية الأداء.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى التدريبي مدى الحياة، والحصول على شهادة تدريبية بعد إتمام كل دورة، وكذلك الحصول على تحديثات للمحتوى التدريبي.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Introduction to Python Training

Python Data Analysis with NumPy & Pandas

Advanced Python Training

الحصول على الصفقة: من هنا.