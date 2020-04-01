أجهزة محمولة

شاومي تُبشر بانتعاش سوق الهواتف قريبًا

شاومي تُبشر بانتعاش سوق الهواتف قريبًا
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قالت شركة صناعة الهواتف الذكية الصينية شاومي اليوم الثلاثاء: إنها تشهد علامات على انتعاش المبيعات في الصين، حيث بدأت البلاد في العودة إلى وضعها الطبيعي بعد الحظر الذي فُرض بسبب الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وقال المدير المالي (شو زي تشو): “السوق (الصيني) دخل مرحلة انتعاش كاملة، وتعافى بالفعل إلى 80% أو 90% من المستوى الطبيعي”. وأضاف أن المبيعات في الصين تراجعت في الربع الأول بسبب التأثير الاقتصادي للفيروس، لكنه لم يذكر كم.

وقال تشو: إنه يتوقع أن يكون الطلب على الهواتف الذكية مرنًا عالميًا حتى مع انتشار الفيروس إلى دول أخرى. وقال أيضًا: إن المبيعات العالمية للشركة ستتضرر خلال شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل، لكنه يتوقع رؤية علامات على التعافي في أيار/ مايو.

وأعلنت شاومي اليوم الثلاثاء عن قفزة في الإيرادات بنسبة 27% خلال المدة بين شهري تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر الماضيين، متفوقةً بذلك على توقعات المحللين. وبلغت المبيعات خلال الربع الرابع من 2019 نحو 8 مليارات دولار من 6.28 مليارات دولارات خلال المدة ذاتها من 2018. وكانت نسبة 60% من الإيرادات من قطاع الهواتف المحمولة.

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