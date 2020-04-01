تطبيق مؤتمرات الفيديو Zoom يحلق عاليًا متفوقًا على الجميع

قالت شركة الأبحاث (أبتوبيا) Apptopia: إن متوسط عدد مستخدمي تطبيق (زووم) Zoom على الأجهزة المحمولة خلال شهر آذار/ مارس المنصرم وحده كان أعلى بثلاثة أضعاف من أقرب منافسيه تطبيق (تيمز) Teams من مايكروسوفت، وذلك في ظل لجوء الكثير من المستخدمين إلى تطبيقات مؤتمرات الفيديو للعمل من المنزل وسط إجراءات العزل التي فرضها تفشي الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وارتفع حجم مستخدمي التطبيق على الهواتف المحمولة في الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 4.84 ملايين، حيث تحول ملايين الأطفال إلى برامج التعلم الافتراضية، وطلبت الشركات من الموظفين العمل من المنزل لاحتواء تفشي المرض. أما تطبيق (تيمز) الموجه للشركات فقد استخدمه في اليوم ذاته نحو 1.56 مليون مستخدم على الأجهزة المحمولة، في حين شهد تطبيق (سلاك) Slack أقل من 500 ألف مستخدم.

وبحسب شركة (أبتويبا)، فقد زاد عدد مستخدمي (زووم) النشطين على الأجهزة المحمولة بنسبة 151% مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي. مع الإشارة إلى أن بيانات (أبتويبا) تركز فقط على استخدام التطبيقات على الهواتف الذكية، وغيرها من الأجهزة المحمولة.

وشهد تطبيق (زووم) إقبالًا كبيرًا، خاصةً بين المدرسين والطلاب، الذين أصبحت دروسهم رقمية، ولأن الشركة المطورة من التطبيق خففت من قيودها للمدارس من خلال رفع الحد الأقصى للاجتماعات على الحسابات المجانية إلى 40 دقيقة.

يُشار إلى أن منصات مؤتمرات الفيديو توفر خدمة المكالمات المرئية، والمكالمات الصوتية والاجتماعات فردية، والمؤتمرات الجماعية، والتطبيقات التعاونية والإنتاجية الموجهة خصيصًا للشركات.