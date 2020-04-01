تسريب صور صحيفة جديدة لهاتف OnePlus 8 Pro المرتقب

حصل موقع WinFuture الألماني على ما قال إنها الصور الصحفية الرسمية لهاتف (ون بلس 8 برو) OnePlus 8 Pro التي تكشف أنه سيتوفر بلون أزرق مميز، سيكون حصريًا له من دون هاتف (ون بلس 8).

ويأتي هذا التسريب قبل أسبوعين من الإعلان المقرر عن الهاتفين، إذ قالت الشركة أول أمس: إنها ستعلن عن هواتف سلسلة (ون بلس 8) في 14 نيسان/ أبريل الجاري. مع الإشارة إلى أن كلا الهاتفين سيتوفر باللون الأخضر، بالإضافة إلى اللون الأسود.

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وأظهرت الصور التي نشرها الموقع أن شاشة (ون بلس 8 برو) ستكون منحنية بدرجة بسيطة في الجانبين، في حين أن شاشة (ون بلس 8) ستكون مستوية. وسيقدم الهاتف شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصات مع معدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتز، كما أنه سيدعم مستوى سطوع قدره 1,300 شمعة.

وأكد الموقع أن الهاتف سيقدم كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل مع حساس Sony IMX689، وحساس Sony IMX586 في كاميرا التصوير الفائق العرض. وسيكون هناك أيضًا كاميرا لتسجيل العمق بدقة 8 ميجابكسل مع معدل تقريب بصري بواقع 3x، وكاميرا رابعة بدقة 5 ميجابكسل لتسجيل بيانات لونية إضافية للصور.

يُشار إلى أن شركة (ون بلس) كانت قد أكدت أن الهاتف سيدعم معدل تحديث بواقع 120 هرتز، وسيحتوي معالج سنابدراجون 865 مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0. وتعد هذان النوعان الأحدث في السوق.

وعلى نحو منفصل، أكد الرئيس التنفيذي للشركة (بيتي لاو) حديثًا أن الهاتف سيُباع بسعر لا يتعدى 1,000 دولار أمريكي.