إتش بي تعلن عن حلول مبتكرة لحماية أمن الحواسيب الشخصية

أعلنت شركة إتش بي HP اليوم عن حلول أمنية متطورة تقدم حماية كاملة من التهديدات للشركات والموظفين العاملين عن بعد، وهو ما يسلط الضوء على ريادتها المتواصلة في مجال أمن الحواسيب، وتشمل الحلول الجديدة HP Pro Security Edition و HP Proactive Security و HP Sure Click Enterprise.

وفي ظل الطفرة الأخيرة للعمل عن بعد، فمن الأهمية إدراك المخاطر المتزايدة للعمل من المنزل، إذ يعد أكثر من 80% من أجهزة توجيه المكاتب المنزلية عرضةً للهجمات الإلكترونية المحتملة، وتشكل رسائل البريد الإلكتروني أيضاً خطراً كبيراً على المؤسسات، حيث تنشأ أكثر من 90% من حالات الإصابة من المرفقات، في ما لا يتم اكتشاف 96% من الاختراقات الأمنية إلا بعد أشهر من حدوثها.

وقال أليكس تشو، رئيس الأنظمة الشخصية في إتش بي HP Inc.: “أصبحت الحواسيب أكثر استخداماً من أي وقت مضى، وأصبحت مسألة الأمن الإلكتروني مصدراً كبيراً للقلق، ومع تنامي تهديدات الأمن الإلكتروني، توجد حاجة ملحة إلى الحلول الأمنية التي تساعد على حماية وكشف ومعالجة التهديدات”.

وأضاف تشو: “تقدم الحلول الجديدة من إتش بي مزيجاً فريداً من تقنيات الأمن الخاصة بالسحابة والذكاء الاصطناعي والأجهزة، التي تهدف إلى مكافحة تهديدات الأمن الإلكتروني المتطورة لجميع قطاعات الأعمال، بدءاً من الشركات النامية إلى المؤسسات الكبرى”.

HP Pro Security للشركات الصغيرة والمتوسطة.

تعمل إتش بي على التوسع في مجموعة الحلول الأمنية المدمجة والمدعومة من قبل الأجهزة للحواسيب الشخصية بهدف التركيز على تقديم حلول أمنية بسيطة وقوية وفعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويظهر HP Pro Security Edition أكثر الحلول الأمنية الخاصة بعزل التطبيقات وحماية نقاط النهاية للتعلم العميق تقدماً على مستوى العالم بالنسبة للحواسيب الشخصية التي تعمل بنظام ويندوز 10، وهو ما يقدم مستوى متطور من الأمن الإلكتروني للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتشمل مجموعة الحلول الأمنية HP Sure Sense Pro، وهو حل وقائي للتعلم العميق يعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، و HP Sure Click Pro، والذي يقدم حماية العزل للمتصفح والملفات والتطبيقات.

تكمل القوة المجمعة للإصدارات المتطورة من HP Sure Click و HP Sure Sense بعضها البعض، مدعومة بسحابة التعلم العميق المتصلة دائماً والتي تقوم بتحديث البرامج بشكل مستمر وعزل التهديدات ومراقبة سلامة التطبيق.

حيث يوفر ذلك حماية محكمة ضد التهديدات المتعددة التي تأتي من أنواع مختلفة من البرامج الضارة، ويعالج هذا الحل الكامل للحماية من التهديدات جميع الهجمات الإلكترونية المعروفة وغير المعروفة، ويكافح التهديدات التي لا تكشفها حلول مكافحة الفيروسات.

خدمات الأمن المدارة للشركات متوسطة الحجم من إتش بي.

تعد HP Proactive Security خدمة أمن نقاط النهاية الأكثر تقدماً على مستوى العالم، ومن خلال اتباع نهج يركز على الحماية أولاً، تساعد الخدمة المدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإلكترونية دون تغيير سلوك المستخدم أو زيادة أعباء العمل الخاصة بتكنولوجيا المعلومات.

وتقدم الخدمة حماية متطورة يتم مراقبتها وإدارتها من قبل خبراء الأمن الإلكتروني في شركة إتش بي كما ويتم تأمين البيانات والأجهزة الخاصة بالشركة بواسطة طبقات متعددة من الحماية الاستباقية، وتطبيق التقنيات المتطورة للتعلم العميق والعزل بهدف حماية نقاط النهاية وتقليل المخاطر.

كما تقدم هذه الخدمة المدارة رؤية شاملة لحالة حماية الجهاز ونتائج تفصيلية حول محاولات الهجمات والهجمات التي تم صدها من HP TechPulse والتي يمكن الوصول إليها عن طريق لوحة تحكم بسيطة، ما يمنح الشركات راحة البال ويمنح الموظفين العاملين عن بعد حرية العمل بأمان من أي مكان.

الحلول الأمنية الأفضل في فئتها للمؤسسات الكبرى.

جرى تصميم HP Sure Click Enterprise ليناسب المؤسسات الكبرى والجهات الحكومية، وهو أكثر حلول عزل واحتواء تطبيقات نقاط النهاية أماناً على مستوى العالم، حيث يقوم بحماية نقاط النهاية الخاصة بالمؤسسات من أكثر الهجمات والتهديدات تعقيداً وتطوراً، كما يقدم للفرق الأمنية معلومات مفصلة في الوقت الأصلي حول التهديدات.

ويتيح هذا الحل من إتش بي للعملاء تقديم حماية خلال أوقات التشغيل مع عزل على مستوى المهام وأجهزة افتراضية غير مستمرة، وذلك لحماية المستخدمين المتصلين داخل وخارج الشبكة ضد الاختراق أو التحركات الجانبية أو استخراج البيانات.

ويدعم HP Sure Click Enterprise جميع الأجهزة التي تعمل بنظامي تشغيل ويندوز 8 وويندوز 10، وهو ما يقلل التعقيدات ويدعم الأمن الإلكتروني في مواجهة الهجمات الموجهة والمدمرة التي تتزايد بشكل مستمر.

كما يقدم هذا الحل قدرات إضافية، تشمل حماية بيانات اعتماد المستخدم من هجمات التصيد، وتحليلات التهديدات الآلية المدعومة من السحابة، ويدعم هذا الحل عمليات النشر على نطاق واسع مع إدارة السياسات والتهديدات المعقدة، حيث يتم تقديمه إما من خلال خادم داخل المؤسسة أو خدمة مستضافة من قبل السحابة من إتش بي مع اعتماد ISO 27001/ SOC2 من النوع الثاني.

HP Sure Click Pro للتنزيل المجاني.

تلتزم إتش بي بدعم القوى العاملة اليوم من خلال تحقيق أقصى قدر من الأمن السيبراني، لا سيما للعملاء والمستخدمين النهائيين الذين يعملون من المنزل، وستتيح إتش بي أحد حلولها وهو HP Sure Click Pro مجاناً حتى يوم 30 سبتمبر 2020، وذلك للمساعدة على حماية المستخدمين من التهديدات الأمنية عبر شبكة الإنترنت أو البريد الإلكتروني أو التهديدات الأمنية القائمة على المستندات.

وسيعمل HP Sure Click Pro على تعزيز HP Sure Click الموجود بالفعل من خلال ميزات إضافية مثل تحرير مستندات Word و Excel داخل حاويات معزولة، وسيكون هذا العرض متاحاً لمستخدمي حواسيب HP الشخصية أو أي أجهزة حواسيب أخرى تعمل بنظام تشغيل ويندوز 10.

التوافر.