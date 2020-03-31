5 نقاط تساعدك في تحديد الوقت المناسب لشراء حاسوب جديد

قد يكون شراء حاسوب محمول أو مكتبي جديد أمرًا مكلفًا، لذا فمن الأفضل اختيار الوقت المناسب للشراء، حيث تتوافر فيه العروض والخصومات، وفي حين أن الأسعار تخضع دائمًا للتغيير دون سابق إنذار، فإن فترة التخفيضات السنوية أو عند إطلاق الأجهزة الجديدة يمكن أن تكون أوقاتًا مثالية للحصول على حاسوب جديد بسعر مناسب.

فيما يلي 5 نقاط تساعدك في تحديد الوقت المناسب لشراء حاسوب محمول أو مكتبي جديد:

1- المبيعات الموسمية:

تعتبر فترات مثل: احتفالات عيد الميلاد أو رأس السنة الجديدة من أكثر الفترات المربحة لكل بائع تجزئة، وفي حين أن الحواسيب المحمولة أو المكتبية عادة ما تكون باهظة الثمن ومن النادر أن تكون هدية شائعة، إلا تجار التجزئة يتطلعون إلى الاستفادة من حالة الإنفاق في هذه الفترة.

يمكن أن تأتي الخصومات بأشكال مختلفة، مثل: الخصومات التقليدية، وعروض استرداد النقود، ورموز القسائم، والتي غالبًا ما تُتاح في صفقات لمدة يوم واحد فقط، لذا تأكد من التحقق باستمرار من مواقعهم على الويب بالقرب من هذا الوقت، واختر الصفقة التي تراها مناسبة لك.

2- يوم الجمعة السوداء:

أصبحت فترات التسوق مثل: (الجمعة السوداء) Black Friday و Cyber Monday ظاهرة عالمية، حيث تُقدم فيها المتاجر تخفيضات وعروض لجميع المنتجات، والتي تكون عادًة لفترة محدودة من الوقت أو على كمية محددة من المخزون، وبالتالي يمكنك اقتناص صفقة حقيقة في هذه الأيام.

ولكن احذر من تجار التجزئة الذين يستغلون فترات التسوق هذه لتقديم منتجات قديمة بأسعار خيالية، لذا تأكد من قيامك دائمًا بالبحث قبل الشراء.

3- موسم العودة إلى المدارس:

تعتبر هذه الفترة مثالية لشراء حاسوب محمول بالتحديد بسبب استهداف تجار التجزئة للآباء والطلاب بشكل خاص لشراء المنتجات التقنية التي تساعدهم أثناء الدراسة، حيث تنتشر العروض والخصومات على الحواسيب المحمولة بشكل خاص خلال هذه الفترة.

كما تقدم العديد من الشركات التقنية مثل: مايكروسوفت، وآبل خصومات حصرية للطلاب شريطة تقديم مستند يُثبت هوية الطالب أو عنوان بريد إلكتروني لمؤسسة أكاديمية رسمية، وفي بعض الأحيان تقوم آبل بتقديم عروضها إلى المعلمين والآباء الذين يشترون لأبنائهم.

4- إصدارات الأجهزة الجديدة:

تقوم بعض شركات صناعة الحواسيب مثل: Dell، وAcer، وHP بطرح إصدارات جديدة من حواسيبها كل عام تقريبًا، وبالتوازي مع هذا غالبًا ما تُقدم تخفيضات كبيرة على الإصدارات السابقة بهدف التخلص منها وإفساح المجال للمنتجات الجديدة في مخازنها.

لذلك راقب جيدًا مواقع البيع على الويب التابعة لهذه الشركات وانتظر اللحظة المناسبة لشراء حاسوب محمول أو مكتبي قد يصبح قديمًا بالنسبة للشركة بسبب إطلاق إصدار أحدث، ولكن بالنسبة لك قد يكون أكثر من مناسب خاصة إذا كنت ستستخدمه في مهام عادية.

ولكن إذا أردت شراء حاسوب محمول أو مكتبي مخصص للألعاب أو المهام الاحترافية فانتظر على الأقل شهرين بعد إطلاق الإصدار الجديد حينها ستجد أن الأسعار قد انخفضت قليلا.

5- تطبيقات وأدوات تتبع الأسعار:

في الوقت الحالي؛ يمكنك الحصول على صفقة جيدة في أي وقت من السنة بفضل تطبيقات وأدوات تتبع الأسعار المتاحة، حيث تقدم بعض مواقع التجارة الإلكترونية مثل: أمازون و Newegg خصومات جديدة طوال الوقت.

بالطبع قد يكون من الصعب التحقق من هذه الخصومات كل يوم، لكن يمكن تتبع أوقات الخصومات بفضل أدوات مثل: CamelCamelCamel أو Keepa، حيث تتيح لك تتبع سجل أسعار منتج معين، وتلقي الإشعارات عندما ينخفض سعر المنتج إلي السعر الذي تريده.