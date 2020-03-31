هواوي تفقد 12 مليار دولار من الإيرادات بسبب أمريكا

أصدرت شركة هواوي اليوم تقريرها السنوي لعام 2019، الذي أشار إلى تباطؤ نمو الأرباح في العام الماضي بسبب تأثير القائمة السوداء الأمريكية على أعمال عملاقة التكنولوجيا الصينية، بينما قال أحد كبار التنفيذيين في الشركة لشبكة (CNBC) إن تأثير فيروس كورونا المستجد على أعمالها غير واضح.

وسجلت الشركة الصينية أصغر زيادة سنوية في الأرباح في ثلاث سنوات، متأثرة بضعف المبيعات الخارجية وسط حملة أمريكية مكثفة لتقييد توسعها العالمي بسبب مخاوف أمنية.

ونمت إيرادات هواوي بنسبة 19.1 في المئة العام الماضي إلى نحو 123 مليار دولار، مدعومة بارتفاع المبيعات بنسبة 34 في المئة لوحدة الأعمال الاستهلاكية التي تتضمن الهواتف الذكية، بينما بلغ صافي الربح 9 مليارات دولار، بزيادة بنسبة 5.6 في المئة مقارنةً مع الزيادة بنسبة 25 في المئة قبل عام.

وأدى الحظر التجاري المفروض على الشركة منذ شهر مايو الماضي إلى صعوبة حصولها على قطع الغيار والبرامج الأمريكية أو بيع منتجاتها في الولايات المتحدة، وقد أدى ذلك إلى منع وصول الشركة إلى سوق مهم وأضر بقدرتها على المنافسة خارج الصين.

وقال (ليانغ هوا) Liang Hua، رئيس مجلس الإدارة، في تقرير نُشر على موقع الشركة على الإنترنت: “نحتاج إلى مزيد من التكيف مع القيود الطويلة الأمد التي تفرضها قائمة الكيانات، بينما نتناول أيضًا تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد المستمرة”.

فيما قال (فنسنت بانج) Vincent Pang، رئيس أعمال هواوي في أوروبا الغربية، بشأن النتائج المالية للشركة لعام 2019: “كانت أعمال المستهلكين هي الأعمال الرئيسية لنمونا”، ووصف عام 2019 بأنه تحدٍ كبير للشركة.

وألقت الشركة باللوم على القائمة السوداء في تراجع إيراداتها المتوقعة بنحو 12 مليار دولار، وقالت لم نحقق أهدافنا المنقحة، والتي كانت تصل إلى 135 مليار دولار، وفقدنا 12 مليار دولار.

واستحوذت وحدة الأعمال الاستهلاكية، التي تشمل الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب المحمولة، على أكثر من 54 في المئة من إجمالي مبيعات الشركة في عام 2019، وبالرغم من كونها الوحدة الأكثر تضررًا، إلا أنها حققت إيرادات وصلت إلى 66.93 مليار دولار، أي أقل بمقدار 10 مليارات دولار مما كانت تستهدفه الشركة.

وارتفعت مبيعات الشركة في الصين بنسبة 36.2 في المئة، في حين تراجعت الإيرادات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء الصين بنسبة 13.9 في المئة، بينما نمت مبيعات أوروبا والشرق الأوسط بنسبة 0.7 في المئة فقط.

وسيطرت هواوي على مبيعات الهواتف الذكية في الصين، حيث حصلت على نسبة 38.5 في المئة من السوق في عام 2019 مقارنة بنسبة 27 في المئة قبل عام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة الشعور القومي بعد أن تعرضت الشركة لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة.