هواوي تريد وضع تطبيقات جوجل في متجر تطبيقاتها

تأمل شركة هواوي أن تتاح تطبيقات جوجل وخدماتها من خلال متجرها للتطبيقات (Huawei AppGallery)، بحيث تتطلع الشركة من خلال هذه الفكرة الجديدة إلى جذب المستخدمين لأحدث هواتفها غير المزودة بتطبيقات جوجل المرخصة.

ووضعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام الماضي هواوي على القائمة السوداء الأمريكية المعروفة باسم (قائمة الكيانات)، التي قيدت الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة الاتصالات الصينية، واضطرت جوجل إلى التوقف عن ترخيص نظام تشغيلها للأجهزة المحمولة أندرويد لهواوي.

وأصدرت هواوي هواتف ذكية رائدة – (Huawei Mate 30) و (Huawei Mate 30 Pro) و (Huawei P40) و (Huawei P40 Pro) و (Huawei P40 Pro Plus) – بدون تطبيقات جوجل المرخصة، ويعني هذا أن خدمات مثل جيميل أو خرائط جوجل لم يتم تثبيتها بشكل سابق على الأجهزة.

وبالرغم من أن مسألة عدم وجود تطبيقات جوجل ضمن الهواتف ليست مشكلة كبيرة بالنسبة لشركة هواوي في الصين حيث تُحظر خدمات جوجل ولا يستخدمها المستهلكون، إلا أنها تُشكل عقبة كبيرة بالنسبة للشركة الصينية في الأسواق الدولية.

وقال (إريك زو) Eric Xu، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هواوي بالتناوب، لشبكة (CNBC): “إن القائمة السوداء تسببت في عجز بقيمة 10 مليارات دولار في قسم المستهلكين بشركة هواوي في عام 2019”.

وأطلقت الشركة الصينية في العام الماضي نظامها التشغيلي المسمى (HarmonyOS)، الذي قالت إنه يمكن أن يعمل عبر أجهزة متعددة مثل أجهزة التلفزيون والهواتف الذكية، لكنها لم تضع نظام التشغيل هذا على أي من هواتفها.

وبدلاً من ذلك، تستخدم تشكيلة هواتف (Huawei P40) ما يسمى بإلإصدار المفتوح المصدر من أندرويد، الذي لا يحتوي على متجر جوجل بلاي، لكنه يأتي مع متجر تطبيقات هواوي (Huawei AppGallery)، وهناك عدد قليل جدًا من التطبيقات الرئيسية في متجر هواوي، وتغيب عنه أسماء بارزة مثل فيسبوك وإنستاجرام.

وأكدت شركة هواوي، منذ وضعتها الإدارة الأمريكية ضمن القائمة السوداء في شهر مايو الماضي، أنها لا تزال ترغب في استخدام تطبيقات جوجل وخدماتها على هواتفها الذكية، لكن في ظل عدم وضوح المستقبل، فقد اقترح إريك زو استراتيجية مختلفة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هواوي بالتناوب: “نأمل أن تكون خدمات جوجل متاحة من خلال (Huawei AppGallery)، تمامًا مثل كيفية توفر خدمات جوجل من خلال متجر تطبيقات آبل”، وتتوفر تطبيقات جوجل من خلال متجر تطبيقات آبل بالرغم من أن أجهزتها تعمل بنظام تشغيل مختلف.

ويسمح اقتراح إريك زو لمستخدمي هواوي خارج الصين بالوصول إلى التطبيقات التي يعتمدون عليها دون أن تضطر الشركة الصينية إلى تشغيل إصدار مرخص بالكامل من أندرويد، وهي فكرة جديدة، وقال المحللون إنها قد تكون حاسمة إذا أرادت هواوي تحقيق المزيد من النجاح في الخارج.

وقال (بريان ما) Bryan Ma، نائب رئيس أبحاث الأجهزة في شركة أبحاث السوق (آي دي سي) IDC: “حتى لو تمكنت هواوي من جلب معظم المطورين الرئيسيين إلى متجرها في السنوات القادمة، فإن هناك مطورًا هامًا لا تزال تطبيقاته مفقودة وهو شركة جوجل، وإذا كانت هواوي قادرة حقًا على ضم جوجل، فسيكون هذا حدثًا مهمًا”.