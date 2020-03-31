مايكروسوفت تعلن عن إصدار المستهلك من Microsoft 365

كشفت شركة مايكروسوفت عن اشتراكات (Microsoft 365) الشخصية والعائلية المصممة لاستبدال وتحسين خطط المستهلك الحالية من خدمة (Office 365)، وتتوفر خطط (Microsoft 365) الشخصية والعائلية في 21 أبريل بسعر اشتراك 6.99 دولارًا شهريًا للشخصي (شخص واحد) و 9.99 دولارًا شهريًا للعائلة (حتى ستة أشخاص).

ويتضمن كلا الاشتراكين إمكانية الوصول إلى (Office 365) و (OneDrive Premium)، مع نية الشركة طرح الميزات الجديدة تدريجيًا في الأشهر المقبلة، واستبدلت عملاقة البرمجيات من خلال اشتراكات (Microsoft 365) الشخصية والعائلية علامتها التجارية (Office 365) التي يعرفها الكثير من الناس بخدمة (Microsoft 365).

وكانت مايكروسوفت قد قدمت منذ ما يقرب من ثلاث سنوات الخدمة الجديدة المسماة (Microsoft 365) لعملائها التجاريين، ودمجت الخدمة الجديدة بين ويندوز 10 و (Office 365) و (Enterprise Mobility+Security) في اشتراك واحد.

وتجمع خدمة (Microsoft 365) للمستهلكين أفضل ميزات مايكروسوفت معًا في حزمة واحدة، ولا يتعلق الأمر بأشياء مثل (Office 365) فقط، بل هناك بعض المكونات الجديدة، إذ تأتي الخدمة بتجربة (Microsoft Editor) الجديدة التي تقدم تجربة تحرير جديدة عبر التطبيقات للمساعدة في تجنب التحيز والمشاكل النحوية.

ومن المفترض دمج (Microsoft Editor) في (Outlook) وتطبيقات (Microsoft 365) الأخرى، على أن تصدر الشركة أيضًا إضافة مخصصة لمتصفح الويب.

وتتيح (Microsoft 365) للمستخدمين الوصول إلى قائمة المحتوى المتميز داخل (PowerPoint Designer)، من ضمنها 150 مقطع فيديو يمكن استخدامه بحرية في العروض التقديمية، وتعمل الشركة أيضًا على تحسين (Presenter Coach) في (PowerPoint) بميزات جديدة.

ويحصل (Excel) على ميزة جديدة تسمى (Money in Excel)، التي تتصل بالحسابات المالية لمساعدة المستخدم على تتبع أمواله، وتمثل هذه الميزة عودة مايكروسوفت إلى جذور إدارة التمويل الشخصي في (Microsoft Money) لتسهيل تتبع الإنفاق وتحليله.

وأطلقت الشركة أيضًا تطبيقًا جديدًا يسمى (Family Safety) يساعد الآباء على تتبع وقت استخدام الطفل للجهاز، بحيث يمكن ضبط حدود زمنية وتذكيرات، كما يوفر التطبيق أسبوعيًا تقاريرًا تلقائية حول النشاط، وهناك عدد من الميزات الأخرى التي تركز على العائلة في هذا التطبيق الجديد، وتعد الشركة بخصوصية كاملة للمستخدمين.

وبالرغم من أن سكايب هو تطبيق الاتصالات الأساسي من مايكروسوفت للمستهلكين، لكن من الواضح أن الشركة تركز الآن بشكل أكبر على (Microsoft Teams) للعمل والمنزل، بحيث تأتي اشتراكات (Microsoft 365) الشخصية والعائلية مع إمكانية الوصول إلى الإصدار الجديد من (Microsoft Teams) الموجه للمستهلكين.