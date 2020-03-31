برامج وتطبيقات

مايكروسوفت تعتزم إتاحة Teams للمستهلكين العاديين

مايكروسوفت تعتزم إتاحة Teams للمستهلكين العاديين
1

أعلنت شركة مايكروسوفت يوم الاثنين أنها ستطلق في وقت لاحق من العام الحالي نسخة مخصصة للمستهلكين من (تيمز) Teams، وهي خدمة موجهة لقطاع الأعمال، وتوفر للعاملين إمكانية التراسل، والدردشات الصوتية، والمرئية.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية: إن نسخة المستهلكين من (تيمز) ستقدم عددًا من الأدوات التي تسهل على الأُسر، والمجموعات الصغيرة من الأشخاص من تنظيم المناسبات، ومشاركة المعلومات، وإجراء المكالمات المرئية.

ومع أن مايكروسوفت توفر بالفعل تطبيق (سكايب) الشهير لتمكين المستخدمين، سواء من المستهلكين، والشركات، من التراسل النصي، والمرئي، والصوتي، فقد أكد (يوسف مهدي) – نائب رئيس مايكروسوفت قطاع الأجهزة، والبحث، والحياة العصرية – لموقع (تك كرنتش) TechCrunch أن التطبيق سيستمر حتى مع إطلاق نسخة المستهلكين من (تيمز).

وقال مهدي: إن أكثر من 100 مليون مستخدم يستخدمون سكايب شهريًا، لذا ستستمر الشركة في دعمه. ولكن (تيمز) سيوفر مزايا أخرى، إلى جانب التراسل الصوتي، والمرئي.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
أخبار الإنترنت

ويندوز 10 يحتوي على خطأ يؤثر على العمل من المنزل

أخبار الإنترنت

مايكروسوفت توقف مؤقتًا إصدارات Edge الجديدة

برامج وتطبيقات

انقطاع خدمة Xbox Live بسبب كورونا

دراسات وتقارير

نظرة أولية على خدمة بث الألعاب xCloud لأجهزة ويندوز

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد