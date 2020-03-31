مايكروسوفت تعتزم إتاحة Teams للمستهلكين العاديين

أعلنت شركة مايكروسوفت يوم الاثنين أنها ستطلق في وقت لاحق من العام الحالي نسخة مخصصة للمستهلكين من (تيمز) Teams، وهي خدمة موجهة لقطاع الأعمال، وتوفر للعاملين إمكانية التراسل، والدردشات الصوتية، والمرئية.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية: إن نسخة المستهلكين من (تيمز) ستقدم عددًا من الأدوات التي تسهل على الأُسر، والمجموعات الصغيرة من الأشخاص من تنظيم المناسبات، ومشاركة المعلومات، وإجراء المكالمات المرئية.

ومع أن مايكروسوفت توفر بالفعل تطبيق (سكايب) الشهير لتمكين المستخدمين، سواء من المستهلكين، والشركات، من التراسل النصي، والمرئي، والصوتي، فقد أكد (يوسف مهدي) – نائب رئيس مايكروسوفت قطاع الأجهزة، والبحث، والحياة العصرية – لموقع (تك كرنتش) TechCrunch أن التطبيق سيستمر حتى مع إطلاق نسخة المستهلكين من (تيمز).

وقال مهدي: إن أكثر من 100 مليون مستخدم يستخدمون سكايب شهريًا، لذا ستستمر الشركة في دعمه. ولكن (تيمز) سيوفر مزايا أخرى، إلى جانب التراسل الصوتي، والمرئي.