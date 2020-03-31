كيف يؤثر فيروس كورونا على سوق الكاميرات الرقمية؟

أثر انتشار فيروس كورونا (COVID-19) بشدة على مجال التصوير حيث يواجه المصورون المحترفون الكثير من الأحداث الكبرى الملغاة أو المؤجلة مثل: الألعاب الأولمبية، والمعارض التجارية مثل: Photokina، بالإضافة الى تأخير إطلاق المنتجات الجديدة بسبب إغلاق المصانع.

حتى قبل أن يصبح الفيروس وباءً عالميًا، شهد سوق صناعة كاميرات التصوير وصناعة التكنولوجيا بشكل عام تباطؤًا كبيرًا، حيث يقع المقر الرئيسي لمعظم شركات تصنيع كاميرات التصوير الكبرى في اليابان، وهي دولة شهدت تأثرت نتيجة لانتشار الفيروس على الأقل في الوقت الحالي.

تُصنع الكثير من أجزاء الكاميرات في الصين، ولذلك فإن المنتجات المصنعة في اليابان أصبحت تواجه نقصًا في قطع الغيار من الموردين المقيمين في الصين.

كما أعلنت العديد من الشركات عن تأخير إطلاق المنتجات التي أُعلن عنها قبل وقت قصير من تفشي فيروس كورونا مثل: كاميرا Nikon D6 DSLR.

وفي مسعى منها لتعويض خسائر الإيرادات تقوم العديد من شركات كاميرات التصوير مثل: فوجي وكانون بتطوير المستلزمات الطبية، ولكن من المتوقع أن يؤثر فيروس كورونا بشدة على هذه الشركات على المدى الطويل خاصة وأن هذه الصناعة شهدت انخفاض في المبيعات على مدى السنوات الماضية بسبب تطور كاميرات الهواتف الذكية بصورة كبيرة.

كما أن المصورون الذين يخططون لشراء كاميرات أو عدسات جديدة، أو يحتاجون إلى إصلاح المعدات، سيواجهون تأخيرًا إن لم يكن من مصنعي كاميرات التصوير فقد يكون من تجار التجزئة، حيث تمنح أمازون الأولوية لشحن العناصر الأساسية، بينما أغلقت بعض الشركات مثل: B&H متاجرها مؤقتًا.

إليك مدى تأثير انتشار فيروس كورونا على كبرى شركات تصنيع الكاميرات الرقمية:

1- شركة سوني:

تنتج شركة سوني مستشعرات الكاميرا للعديد من العلامات التجارية من ضمنها معظم شركات الهواتف الذكية، وبالرغم من استمرار تصنيعها لأجهزة الاستشعار، إلا أن الكاميرات التي تحمل علامتها تأخرت في الوصول للأسواق بعد إغلاق مصانعها في ماليزيا.

قد يعني هذا بعض التأخير في إصدار كاميرات جديدة من سوني، على الرغم من أنها لم تعلن عن أي تفاصيل حتى الآن، ومن المتوقع أيضًا تأثر إيراداتها المالية بسبب تباطؤ نمو أسواق الهواتف الذكية التي تستخدم أجهزة استشعار سوني، وتباطؤ حركة المبيعات بسبب إغلاق المتاجر.

2- شركة نيكون:

أجلت شركة نيكون بالفعل إطلاق كاميراتها الجديدة Nikon D6 DSLR، بالإضافة لتأخير إطلاق عدسة Nikon 120-300mm/f2.8 الموجهة بشكل أساسي للمصورين الرياضيين في أولمبياد طوكيو.

مع انتشار الفيروس في جميع أنحاء الولايات المتحدة اضطرت شركة نيكون أيضًا إلى إغلاق مراكز الخدمة هناك وإلغاء الأحداث، ولكن لا يزال فريق دعم الشركة متاحًا عبر المكالمات الهاتفية أو البريد الإلكتروني.

3- شركة كانون:

لم تصدر شركة كانون حتى الآن بيانًا رسميًا عن أي تأخير في إطلاق الكاميرات المنتظرة، ولكن تشير التقارير إلى أن الشركة تعمل بسعة إنتاج مخفضة، ومن المتوقع أن يكون هناك تأخير في إصدار كاميرا EOS R5 mirrorless القادمة.

كما أن كل من عدسات Rebel T8i و RF 24-200mm التي أعلنت عنها كانون في 13 فبراير لم تُحدد تواريخ إصدارها بعد.

4- شركة فوجي فيلم:

صرحت شركة (فوجي فيلم) Fujifilm أن كاميرات X-T3 و X-T30 قد تتأثران بانخفاض الإنتاج، أما كاميرا X-T4 فقد تكون متاحة خلال شهر أبريل القادم أو في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لموقع Digital Trends.



كما أنها أغلقت متجرها في نيويورك مؤقتًا، بالإضافة إلى مركز الصيانة في ولاية نيو جيرسي، وستظل جميع طلبات الدعم متاحة من خلال الاتصال بخدمة العملاء.

5- شركة سيجما:

تعتبر شركة (سيجما) Sigma من الشركات القليلة التي تقوم بجميع عمليات التصنيع في اليابان، وبسبب ذلك فقد تأثرت بقيود الطلب على قطع الغيار، وهي تتطلع إلى الحصول على مثل هذه الأجزاء من موردين جدد.

بسبب عمليات الإغلاق الإلزامية في كاليفورنيا ونيويورك؛ قامت سيجما بإغلاق جميع مكاتبها في الولايات المتحدة، وقامت بتعليق أي معاملات تتطلب الشحن، من ضمنها: عمليات الصيانة، والطلبات الجديدة.