كيف تخطط هواوي لاستبدال متجر جوجل بلاي بمتجرها الخاص؟

نظرًا للحظر الأمريكي المفروض على شركة هواوي منذ شهر مايو 2019، لم تتمكن هواوي من إطلاق هواتف جديدة تتضمن خدمات جوجل للأجهزة المحمولة – التي تعتبر أساس الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد – منذ العام الماضي.

لذلك أصبح (متجر تطبيقات هواوي) Huawei App Gallery الآن هو متجر التطبيقات الافتراضي لهواتف هواوي و Honor التي أُطلقت في الفترة الأخيرة، وبما أن متجر التطبيقات المجهز بالكامل يُعد أمرًا رئيسيا لنجاح أي هاتف ذكي، فهنالك الكثير من الحوافز التي تقدمها الشركة لمطوري التطبيقات لجذبهم لتطوير التطبيقات لمتجرها لا سيما خارج الصين.

ولكن كيف تخطط هواوي لتوسيع متجر التطبيقات AppGallery عالميًا، والسؤال الأهم: ما هي خططها لاستبدال خدمات جوجل في هواتفها؟

فيما يلي سنتعرف على كيفية تخطيط هواوي لاستبدال متجر تطبيقات جوجل بلاي بمتجرها الخاص:

1- تضمين تطبيقات جديدة في المتجر:

مع إطلاق أجهزة هواوي الأخيرة مثل: P40 Pro و Mate Xs ظهر أن متجر التطبيقات AppGallery لم يكن جاهزًا بالكامل، ولكن يبدو أن مسئولي هواوي متفائلين بالتقدم المحرز حتى الآن، حيث صرح المدير التنفيذي للشركة (ريتشارد يو)، في مقابلة صحفية بعد حدث إطلاق هاتف P40 Pro قائلًا:

“هناك بعض المخاوف في البداية، كما أن متجر التطبيقات ليس مثاليًا الآن، ولكن مع مرور الوقت سيكون منافسًا قويًا للغاية، ولدي ثقة في أنه يتحسن بسرعة، لقد أثر الحظر علينا كثيرًا في العام الماضي، ولكن المتجر يتحسن الآن، وينمو بسرعة”.

ولكن يتمثل التحدي الذي تواجهه هواوي في تحويل نفسها والمطورين بعيدًا عن استخدام (خدمات جوجل المحمولة) GMS، التي يستخدمها مطورو مجموعة الأدوات الأساسية لتشغيل التطبيقات حيث عادة ما تُدمج خدمات جوجل مثل: الموقع والهوية وبيانات الحساب في التطبيقات، ولكن يجب عليها أن تستخدم التطبيقات الموجودة في متجرها بدلاً من ذلك.

بدأت هواوي بتطوير (خدمات هواوي المحمولة) HMS قبل أقل من عام وبالتحديد في مايو 2019، وعلى الرغم من ذلك، دُمجت HMS في هاتف P40 Pro الجديد من هواوي، وتشمل (متجر التطبيقات) AppGallery المُثبت سابقًا. وتأمل هواوي أن تكون HMS وخدماتها ناجحة في المستقبل مع تحسنها المستمر.

2- تشجيع المطورين وتحفيزهم:

توفر هواوي أدوات تطوير لمساعدة الشركات على التكيف مع هواتفها، حيث يقول (يو): “إن تحويل التطبيقات من نظام GMS إلى HMS أمر سهل للغاية بالنسبة للمطورين، وغالبًا ما يتطلب يومًا أو يومين فقط”.

وأضاف: “إننا نريد التحدث مع جميع مطوري التطبيقات الرائدين لدمج نظام HMS بسرعة في تطبيقاتهم ووضعها في متجر تطبيقات هواوي، هذه هي الأولوية القصوى لدينا الآن، وقمنا ببناء فريق عالمي لتطوير الأعمال ومناقشة هذا مع المطورين، ولكن هناك العديد من التطبيقات، وسيتطلب بعض الوقت”.

كما تعمل الشركة على تقديم بدائل لخدمات جوجل الشهيرة مثل: الخرائط، والمساعد الصوتي، بالإضافة إلى اختبار خدمات الموقع الخاصة بها، حيث تتعاون حاليًا مع مطوري تطبيق خرائط TomTom لتسريع العملية، ومع ذلك لم يصل تطبيق TomTom إلى معرض التطبيقات حتى الآن.

كما أطلقت مساعدها الصوتي الافتراضي المُسمى (سيليا) Celia الذي أصبح متاحًا في هاتف P40 في مناطق جغرافية معينة، وبلغات محددة.

3- تطوير التعاون مع جوجل:

تأمل هواوي في أن يستمر تعاونها مع جوجل والعمل معًا بغض النظر عن كل شيء، فهي ما زالت حتى الآن بحاجة لجوجل، وتأمل أن تتمكن جوجل من الحصول على ترخيص من الحكومة الأمريكية للرجوع والتعاون معًا، حيث تعتقد أن هذه الشراكة من شأنها أن تجلب المزيد من القيمة وتقديم خيارات أفضل للمستخدمين.

4- تضمين تطبيقات شهيرة:



بالرغم من حداثة متجر تطبيقات هواوي، إلا أنه يحتوي بالفعل على العديد من التطبيقات الشهيرة، وجاهزة للتنزيل مثل: Microsoft Office، و Telegram، و Snapchat، و Tidal، و TikTok.

بالإضافة إلى ألعاب ذات شعبية كبيرة مثل: World of Tanks Blitz و Asphalt و Fortnite، ولكن سيحتاج معظم المستخدمين إلى إضافة متجر أمازون للتطبيقات لتنزيل تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة، أو استخدام تنزيلات APK مباشرة.

الاستمرار في تطوير متجر التطبيقات:

إذا نجحت هواوي في خطتها لبناء متجر تطبيقات دولي قوي ومنافس لكل من متجري جوجل وآبل، فقد تؤدي جهودها إلى تغيير صناعة الهاتف المحمول، بدخول منافس ثالث قوي لسوق متاجر التطبيقات.

حيث تتمتع هواوي بوضع جيد لتقديم خيار ثالث فيما يتعلق بمتاجر التطبيقات، وهي في موقف قوي بفضل أكثر من 230 مليون هاتف شُحنت في عام 2019 تحمل علامتها التجارية، وأكثر من 400 مليون مستخدم شهري لمعرض تطبيقاتها في 170 دولة، ولكن هل ستنجح حقًا؟

بطبيعة الحال يُظهر التاريخ مدى صعوبة المهمة، حيث فشلت مايكروسوفت في تحويل متجر تطبيقات ويندوز لمنافس حقيقي لجوجل بلاي، تمامًا كما حدث مع متجر شركة سامسونج وشركة بلاك بيري أيضًا.

ولكن الفرق الرئيسي هنا، هو أن شركة هواوي ليس لديها خيار، حيث يجب عليها العمل على تطوير متجر تطبيقات خاص بها بعد أن قُطعت جميع الشراكات مع جوجل، وبالتالي يجب أن تتحدى الوضع الراهن، وهذا ربما يمنحها الدافع الكافي لتقديم متجر تطبيقات قوي لمستخدمي الهواتف الذكية.