صفقة اليوم.. تأهل للحصول على شهادة خدمات جوجل السحابية مع خصم 97%

الحزمة الكاملة لاحتراف خدمات جوجل السحابية The Complete Google Cloud Mastery Bundle.

عدد الدورات: 8.

عدد الدروس: 529.

المدة: 58 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات الحوسبة السحابية وتأثيرها على الأعمال وهندسة تكنولوجيا المعلومات، وفهم تقنيات جوجل، وكيفية تصميم بيئات سحابية آمنة وقابلة للتطوير وديناميكية لمساعدة الشركات على تحقيق أهدافها.

كما ستتعلم كيفية إدارة التطبيقات ومراقبة العمليات وإدارة حلول المؤسسة، وإدارة الشبكات، واستكشاف خدمات البيانات وإدارتها عبر نظام جوجل السحابي، بالإضافة إلى فهم أهمية DevOps، والمقارنة بين كيفية عمل كلٍّ من (خدمات أمازون السحابية) AWS و(خدمات جوجل السحابية) GCP، وكذلك أساسيات الأمان في Google Cloud.

تضم الحزمة أيضًا دورة كاملة لمساعدتك في اجتياز اختبار شهادة Google Cloud Architect خلال محاولتك الأولى.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1392 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

من المتوقع أن تتضاعف مبيعات (خدمات جوجل السحابية) Google Cloud Platform ثلاث مرات خلال السنوات القليلة القادمة. كما تشير التقارير للسنة الثانية على التوالي أن شهادة (مهندس سحابي معتمد من جوجل) Google Cloud Architect ترتبط بأعلى الرواتب في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وعلى الصعيد العالمي؛ هناك 4 شهادات ذات صلة بالحوسبة السحابية تندرج تحت قائمة الشهادات الخمس الأعلى دخلاً . كما يزداد الطلب بصفة خاصة على المتخصصين المتمرسين في التعامل مع خدمات جوجل السحابية.

يمكنك استغلال الطلب الوظيفي المتزايد في هذا المجال، وتطوير مهاراتك من خلال الاستثمار في الحزمة التدريبية (The Complete Google Cloud Mastery Bundle)، التي تقدم لك أكثر من 58 ساعة من المحتوى التدريبي الذي يغطي أساسيات تطوير بنية سحابية آمنة وكيفية إداراتها، وتخزين البيانات، وأفضل ممارسات DevOps، كما تتضمن دورة لمساعدتك في اجتياز اختبار شهادة Google Cloud Architect في محاولتك الأولى مع خصم يصل إلى 97%.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 8 دورات تدريبية، مقسمة إلى 529 درسًا، وأكثر من 58 ساعة من المحتوى التدريبي.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1392 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة للحصول عليها مقابل 39 فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات الحوسبة السحابية وتأثيرها على الأعمال وهندسة تكنولوجيا المعلومات، وفهم تقنيات جوجل، وكيفية تصميم بيئات سحابية آمنة وقابلة للتطوير وديناميكية لتحقيق أهداف الشركات.

كما ستتعلم كيفية إدارة التطبيقات ومراقبة العمليات وإدارة حلول المؤسسة، وإدارة الشبكات، واستكشاف خدمات البيانات وإدارتها عبر نظام جوجل السحابي، بالإضافة إلى فهم أهمية DevOps، والمقارنة بين كيفية عمل كلٍّ من (خدمات أمازون السحابية) AWS و(خدمات جوجل السحابية) GCP، وكذلك أساسيات الأمان في Google Cloud.

تضم الحزمة أيضًا دورة كاملة لمساعدتك في اجتياز اختبار شهادة Google Cloud Architect خلال محاولتك الأولى، وتعتبر هذه الشهادة إحدى أفضل الشهادات التي يمكنك الحصول عليها في هذا المجال.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى التدريبي مدى الحياة، والحصول على شهادة تدريبية بعد إتمام كل دورة.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Google Cloud Platform Associate Cloud Engineer Bootcamp

Google Cloud Platform for AWS Professionals

Become a High Earning Cloud Architect

Google Cloud Platform Data Storage Overview

Google Cloud Architect Exam Bootcamp 2019

DevOps On Google Cloud Platform

Google Cloud Platform Networking Fundamentals

Google Cloud Security Fundamentals

الحصول على الصفقة: من هنا.