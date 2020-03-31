جوجل تُنهي مسيرة هاتفي Pixel 3 و Pixel 3 XL

توقفت شركة جوجل عن بيع هاتفي (بكسل 3) Pixel 3، و(بكسل 3 إكس إل) Pixel 3 XL عبر متجرها الإلكتروني، وذلك في خطوة اعتادت عليها الشركة مع الهواتف القديمة.

واعتادت الشركة الأمريكية على تخفيض سعر هواتفها السابقة بعد إطلاق الإصدار الأحدث منها، وذلك بهدف بيع المخزون المتبقي، والآن يبدو أنها باعت كل ما لديها من هاتفي (بكسل 3)، و(بكسل 3 إكس إل).

وكان موقع (أندرويد بوليس) Android Police – المتخصص في أخبار نظام أندرويد – أول من رصد غياب الهاتفين عن المتجر، ولكن المتحدث باسم جوجل أكد له نفاد كل ما لديها من الهاتفين. وكانت جوجل قد باعت كل ما لديها من هاتفي (بكسل 2)، و(بكسل 2 إكس إل) في 1 نيسان/ أبريل 2019.

يُشار إلى أن هاتف (بكسل 3 إكس إل) أُطلق في عام 2018 مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، ومعالج من نوع (سنابدراجون 845)، ونظام التشغيل أندرويد 9 باي، وكاميرا خلفية بدقة 12.2 ميجابكسل.

أما هاتف (بكسل 3)، فقد جاء بحجم أصغر مع شاشة بقياس 5.5 بوصات بدون قطع وبطارية بسعة 2,915 ميلي أمبير/ الساعة، في حين جاء (بكسل 3 إكس إل) مع شاشة بقياس 6.3 بوصات وقطع، وبطارية بسعة 3,430 ميلي أمبير/ الساعة.