تطبيق Houseparty يعرض مليون دولار لمن يثبت أنه يسرق البيانات

عرض تطبيق الدردشة المرئية الجماعية (هاوس بارتي) Houseparty مكافأة قدرها مليون دولار أمريكي لمن يقدم دليلًا يُثبت صحة ما قالت إنها حملة تشويه شُنَّت عليها متهمةً إياها بسرقة البيانات من التطبيقات الأخرى المثبتة على الهاتف الذكي نفسه.

وظهرت مئات التغريدات في اليومين الماضيين، مدعيةً أنه جرى اختراق حسابات (سبوتيفاي) Spotify و(سناب شات) Snapchat والحسابات الأخرى على هواتف الأشخاص بعد تنزيل تطبيق (هاوس بارتي)، الذي استحوذت عليه شركة (إيبك جيمز) Epic Games المالكي للعبة (فورتنايت) Fortnite في شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وقال (نيك تشيستر) – المتحدث باسم شركة Epic Games – بعد أن لاحظت الشركة التغريدات صباح يوم الاثنين: “توصل تحقيقنا إلى أن العديد من التغريدات الأصلية التي نشرت هذا الادعاء قد حُذفت، وقد لاحظنا تعليق حسابات تويتر التي نشرتها”.

We are investigating indications that the recent hacking rumors were spread by a paid commercial smear campaign to harm Houseparty. We are offering a $1,000,000 bounty for the first individual to provide proof of such a campaign to [email protected]

— Houseparty (@houseparty) March 31, 2020