أبرز المواقع لمشاهدة الأفلام عبر الإنترنت مجانًا وبشكل قانوني

هناك الكثير من المواقع على الإنترنت لبث الأفلام المجانية والبرامج التلفزيونية وبشكل قانوني، حيث يمكنك مشاهدة ما يحلو لك من الأفلام المجانية والبرامج والمسلسلات خلال التزامك في الحجر الصحي الذاتي الذي يساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، فيما يلي قائمة ببعض هذه المواقع التي يمكنك تجربتها اليوم.

من أفضل مواقع الويب لعشاق الأفلام، حيث يتيح متابعة جميع أنواع الأفلام المجانية والمحتوى المرتبط بالمشاهير، حيث يوفر أوقات عرض الأفلام المحلية وحجز التذاكر بالإضافة إلى مراجعات المستخدمين والتوصيات الشخصية، ولديه مكتبة قوية من الأفلام المجانية عبر الإنترنت.

يعد أرشيف الإنترنت أمرًا غريبًا بعض الشيء في هذه القائمة، لا يتيح لك فقط بث آلاف الساعات من الأفلام عبر الإنترنت، ولكن يمكنك أيضًا تنزيل كل شيء تقريبًا من على موقع الويب أيضًا، وذلك لأن كل المحتوى الموجود في أرشيف الإنترنت إما يتم تحميله من قبل المستخدمين أو يقع ضمن النطاق العام، وهذا يعني أن معظم الأفلام الروائية تم إنتاجها منذ أكثر من 70 عامًا، ولكن إذا كنت في حالة مزاجية للأفلام البوليسية الكلاسيكية والخيال العلمي والرعب فإن أرشيف الإنترنت هو خيارك الأفضل.

يقوم هذا الموقع الويب بتضمين الأفلام ومقاطع الفيديو المجانية من مواقع أخرى في موقع واحد، ويحوي على مجموعة متنوعة من الأفلام منها الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة، كما يحتوي الموقع على مكتبة محدودة إلى حد ما مقارنة بالمواقع الأخرى، ولكن إذا كنت تبحث عن شيء غير عادي، فقد تجد شيئًا على Movies Found Online.

يعد Plex مفيدًا للأشخاص الذين يرغبون في الوصول إلى مكتبة الوسائط الشخصية الخاصة بهم من أي مكان في العالم، ولكن هذا ليس كل ما يفعله، ففي الآونة الأخيرة، أصدرت الموقع مكتبة وسائط دعم الإعلانات عبر الإنترنت، بحيث يمكن للمستخدمين مشاهدة أطنان من الأفلام مجانًا بدون امتلاك مجموعتهم الخاصة.

يستضيف الموقع العديد من الأفلام المجانية والبرامج التلفزيونية وحتى مقاطع الفيديو الفيروسية من جميع أنحاء الويب لإضفاء المزيد من متعة المشاهدة عبر الإنترنت، كما أن الموقع موجود منذ ما يقرب من 10 سنوات حتى الآن، والمكتبة تتحسن باستمرار، كما يتميز بدليل منظم جيدًا للاطلاع بسهولة على الأنواع التصنيفات التي تهتم بها.

يضم الموقع أبرز الأفلام الوثائقية، سواءً كنت تبحث عن فيلم عن صحة الإنسان أو حماية البيئة أو حتى الفضاء الخارجي فسوف تجد ما تطلبه، كما يضم بعضًا من أفضل الأفلام الوثائقية التي يمكنك العثور عليها في أماكن مختلفة عبر الإنترنت والتي تغطي مجموعة كبيرة من المواضيع، وكلها مجانية تمامًا.

بعض الأفلام مدتها دقيقتين فقط، بينما البعض الآخر مثل أي فيلم قياسي، لذلك سواء كان لديك 15 دقيقة فقط أو بضع ساعات فستتمكن من العثور على شيء ما.

تم إطلاق الموقع في عام 2014، ومنذ ذلك الحين بدأ ينمو ليصبح واحدًا من أبرز مواقع بث الأفلام المجانية عالية الجودة التي يمكنك العثور عليها عبر الإنترنت، ما يميز الموقع هو أنه يقدم أفضل الأفلام. كما يملك مجموعة متنوعة من التصنيفات التي لن تجدها في الكثير من الخدمات المجانية الأخرى.

مثل Movies Found Online، لا يستضيف Yidio المحتوى الخاص به، لكن بدلاً من ذلك يقوم بتجميع الأفلام والبرامج التلفزيونية عبر الإنترنت من الخدمات المدفوعة والمجانية في واجهة مستخدم واحدة سهلة التنقل، وبسبب ذلك تبدو مكتبة Yidio ضخمة.

يوتيوب:

يوتيوب مليء بمنتجي المحتوى ومدونات الفيديو وحتى المحتوى الأصلي، ولكن ما لا يعرفه المستخدمون هو أن يوتيوب يقدم أيضًا مكتبة كبيرة تحوي أفلامًا والبرامج التلفزيونية، حيث تجد ضمن هذه المكتبة مجموعة كاملة يمكنك مشاهدتها مجانًا.