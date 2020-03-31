برامج وتطبيقات

آبل “تسرق” أحد أشهر تطبيقات الطقس من أندرويد

آبل "تسرق" أحد أشهر تطبيقات الطقس من أندرويد
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استحوذت شركة آبل اليوم الثلاثاء عن (دارك سكاي) Dark Sky، أحد أشهر تطبيقات الطقس الذي أُطلق قبل نحو 8 سنوات، ولم يُعلن عن قيمة الصفقة.

وكان تطبيق (دارك سكاي) قد حصل على جائزة (خيار المحررين من آبل) Apple Editors Choice، ويحظى باستحسان كثيرين لتصميمه، والإشعارات التي تحذّر المستخدمين عندما يُتوقع هطول المطر.

وقال تطبيق (دارك سكاي) في بيان: “كان هدفنا دائمًا هو تزويد العالم بأفضل معلومات الطقس الممكنة، ومساعدة أكبر عدد ممكن من الأشخاص على البقاء جافين وآمنين، وفعل ذلك بطريقة تحترم خصوصيتك”. وأكد متحدث باسم آبل صفقة الاستحواذ، ولكن لم يكشف عن تفاصيلها.

وقال التطبيق: إن شيئًا لن يتغير بالنسبة لنسخة نظام (آي أو إس) iOS التي تتوفر بسعر 3.99 دولارات أمريكية، ولكن النسخة الخاصة بنظام أندرويد ستُوقف نهائيًا. أما مشتركو التطبيق على أندرويد فيمكنهم الاستمرار في استخدامه حتى 1 تموز/ يوليو القادم، وبعدئذ ستنتهي الخدمات ليستردوا حينئذ قيمة شراء التطبيق.

وفيما يبدو أنه مسعى من آبل للاستحواذ تمامًا على (دارك سكاي)، قال التطبيق: إن خدمة (واجهة برمجة التطبيقات) API الخاصة به، التي تسمح للتطبيقات الأخرى باستخدام بيانات الطقس، لن تقبل أي اشتراكات جديدة من المطورين بعد الآن، وستستمر في العمل مع المستخدمين الحاليين حتى نهاية عام 2021.

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