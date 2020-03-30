PayBy تطلق خدمات الدفع عبر الهواتف المحمولة في الإمارات

أطلقت شركة التكنولوجيا المالية PayBy اليوم خدمات الدفع السريعة والآمنة عبر الهواتف المحمولة في الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد للمستهلكين والشركات على حلول دفع مريحة وآمنة ولا تلامسية في الوقت الذي يكافح فيه العالم وباء (COVID-19).

توفر PayBy بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول، المؤسسة المالية الرائدة عالمياً، حلاً فعالاً وآمناً للمدفوعات يتفوق على الحلول النقدية وبطاقات الدفع، حيث تتيح للمستهلكين إمكانية استخدام هواتفهم الذكية لتسديد قيمة مشترياتهم في المتاجر الفعلية بطريقة لا تلامسية ودون الحاجة إلى التعامل بالنقود.

كما يتيح الحل الجديد للمستخدمين دفع قيمة الطلبيات المرسلة إليهم عند استلامها، وطلب المنتجات والسلع والخدمات عبر الإنترنت، وتحويل واستلام الأموال بشكل فوري، وحتى إرسال الهدايا النقدية إلى أفراد العائلة والأصدقاء، وكل ذلك عبر هواتفهم الذكية.

وتوفر PayBy التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، حلول نقاط البيع لجميع الأعمال التجارية في دولة الإمارات، بدءًا من منافذ البيع الصغيرة وانتهاءً بالمتاجر الكبيرة التي تقدم خدماتها لآلاف العملاء يومياً، وتساعد هذه الحلول التوفيرية الشركات المحلية على توسيع قاعدة عملائها بشكل سريع.

كما يتم حماية جميع التعاملات المالية التي تديرها PayBy بواسطة تقنيات رائدة وفعالة، بما فيها نظاماً لإدارة عمليات الاحتيال بالاستناد إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لرصد الأنشطة غير المصرّح بها وفقاً لمعايير أمن البيانات في صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS).

تم إطلاق خدمات PayBy بالشراكة مع متاجر (لولو هايبر ماركت ولولو إكسبريس) ومتاجر البقالة وتطبيقات المراسلة الفورية الرائدة على غرار (بوتيم وToTok).

وستتوفر هذه التقنية من خلال هؤلاء الشركاء في دولة الإمارات العربية وسيكون تطبيق PayBy متاحاً للتحميل مباشرةً على الهواتف الذكية للمستخدمين اعتباراً من أبريل 2020.