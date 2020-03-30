هونر تعلن رسميًا عن Honor Play 9A بسعر منافس جدًا

هونر تعلن رسميًا عن Honor Play 9A بسعر منافس جدًا

أعلنت (هونر) Honor – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي – اليوم الاثنين رسميًا عن هاتفها الذكي (هونر بلاي 9أي) Honor Play 9A، الذي يستهدف المستخدمين من ذوي الدخل المحدود.

ويقدم (هونر بلاي 9أي) شاشة من نوع LCD بقياس 6.3 بوصات وبدقة 1560×720 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9. وتحتوي الشاشة قَطعًا على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل ويمكنها تسجيل الفيديو بدقة 1080p.

وعلى ظهر الهاتف هناك كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، وكاميرا أخرى بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق. كما يوجد على ظهر الهاتف حساس للبصمة.

ويحتوي (هونر بلاي 9أي) معالجًا ثماني النوى من نوع (ميدياتك هيلو بي35) MediaTek Helio P35. كما يحتوي ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة حتى 512 جيجابايت.

وبرمجيًا، يعمل (هونر بلاي 9أي) بواجهة المستخدم Magic UI 3.0.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10. ويحتوي بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة مع منفذ microUSB القديم الذي يشحنها باستطاعة 10 واط.

ويتوفر هاتف (هونر بلاي 9أي) حاليًا للحجز عن طريق موقع vmall.com الصيني بسعر يعادل 125 دولارًا أمريكيًا لخيار 64 جيجابايت، وبسعر يعادل 170 دولارًا لخيار 128 جيجابايت. وسيتوفر كلا الخيارين بثلاثة ألوان: الأسود، والأزرق، والأخضر. ولا معلومات عن موعد طرح الهاتف في الأسواق العالمية.