ما هي الميزات المتوقعة في إصدار متصفح جوجل كروم القادم؟

أعلنت جوجل في وقت سابق من هذا الشهر أنها أوقفت مؤقتًا إصدار تحديثات متصفح (جوجل كروم) Google Chrome الجديدة لضمان تجربة مستقرة مع اتجاه الكثير من الأشخاص حول العالم للعمل من المنزل.

وقد أدى ذلك إلى تأخير إصدار Chrome 81، وبالتالي أصبح إصدار Chrome 80 هو أحدث إصدار متاح للمستخدمين حاليًا، ولكن جوجل أعلنت بالأمس أنها سوف تستأنف إصدار تحديثات Chrome وفقًا لجدول زمني مُعدل.

فيما يلي سنتعرف على الميزات المتوقعة في إصدار متصفح جوجل كروم القادم:

أعلنت جوجل أن إصدار Chrome 81 سيتاح للمستخدمين في السابع من شهر أبريل القادم، أي بعد حوالي أسبوعين من الآن، بعد أن كان مقررًا أن يُطلق في 17 مارس الماضي، فما هي الميزات المتوقعة؟

1- ميزة الاتصالات القريبة المدى:

سيقدم إصدار Chrome 81 بضع ميزات جديدة يمكن أن تغير طريقة تصفحك للويب، وعلى رأسها ميزة الاتصالات القريبة المدى (NFC) للهواتف الذكية، التي ستسمح لمستخدمي إصدار الهاتف بالحصول على معلومات من الويب بمجرد مسح أي عنصر حولهم.

ستؤدي هذه الميزة إلى فتح حالات استخدام جديدة في الويب من ضمنها: توفير معلومات حول المعارض، والمؤتمرات، وغيرها الكثير.

2- الواقع المعزز:

تجلب جوجل أيضًا تقنية الواقع المعزز (AR) في إصدار Chrome 81 من خلال منح المطورين أدوات جديدة لتقديم تجارب غامرة أكثر على الويب، ومثل ميزة NFC، فإن هذه التقنية ستكون مليئة بالإمكانيات التي ستجد الكثير من الاستحسان من قِبل المستخدمين.

3- تعديل ميزة الإشعارات:

من التحسينات المفيدة المتوقع وصولها في إصدار Chrome 81؛ تعديل إشعارات متصفح جوجل كروم في إصدار الهواتف، حيث سيكون هناك خيار لضبط تشغيل الوسائط في المتصفح في القائمة نفسها دون الحاجة إلى تحميل المتصفح.

وستكون هذه الميزة مفيدة للكثيرين حيث يمكن الآن تشغيل الكثير من ملفات الوسائط في متصفح جوجل كروم في الخلفية والعمل في مهمة أخرى مثل: الرد على الرسائل على واتساب أو تصفح تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ماذا عن إصدار Chrome 82؟

جاء في جدول جوجل المُعدل أن إصدار Chrome 82 أُلغي بالكامل، وبالرغم من ذلك أكدت جوجل أن إصدار Chrome 83 سيُطلق قبل ثلاثة أسابيع من الموعد المخطط له مبدئيًا وسيتضمن جميع ميزات Chrome 82.

ومنها الميزات الأمنية المهمة مثل: إظهار تحذير إذا حاولت تنزيل الملفات من موقع ويب غير آمن أو تنزيل أي أنواع ملفات يراها المتصفح غير آمنة. ومن المتوقع أن يصل إصدار Chrome 83 في منتصف شهر مايو القادم.