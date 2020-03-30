كيف تساعد جوجل في الحد من المعلومات المضللة المتعلقة بفيروس كورونا؟

تُعد تطبيقات جوجل وخدماتها من الأدوات الأكثر استخدامًا عالميًا، لذلك ليس من المستغرب أن يلجأ إليها الناس عندما يريدون معرفة المزيد عن فيروس كورونا (COVID-19)، ومن أجل الحد من انتشار المعلومات الخاطئة ومساعدة المستخدمين في العثور على مصادر جديرة بالثقة، اتخذت جوجل الكثير من الإجراءات لفعل ذلك.

فيما يلي سنعرف كيف تساعد جوجل في الحد من المعلومات المضللة حول بفيروس كورونا:

1- إطلاق موقع مخصص لفيروس كورونا:

طورت جوجل موقعًا مخصصًا لفيروس كورونا بحيث يضم كل المعلومات المتعلقة بالفيروس بطريقة منظمة ومرتبة، ويمكنك الوصول إليه عبر هذا الرابط: google.com/covid19، وستجد به الكثير من المعلومات عن الفيروس وأعراضه، وطرق الانتشار، وتدابير الوقاية.

تُقدم النصائح عبر مقاطع فيديو يوتيوب من مصادر موثوقة مثل: منظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بينما تتضمن مقاطع الفيديو الأخرى دروسًا حول كيفية العمل من المنزل، والتعامل مع القلق والتوتر.

يعرض الموقع أيضًا بيانات ورؤى تتعلق بالفيروس، من ضمنها: أهم عمليات البحث المتعلقة بالفيروس، والاهتمام بالبحث عن الفيروس حسب البلد، وخريطة توضح لك مدى تضرر المناطق في العالم.

2- محرك بحث جوجل:

تتحول واجهة محرك بحث جوجل لتصبح مشابهة لموقع ويب عند كتابة كلمات مثل: (فيروس كورونا) Coronavirus أو (COVID-19)، ولكن على عكس موقع الويب فتجربة البحث هنا تكون مخصصة لموقعك الجغرافي وسجل البحث.

ستحصل على معلومات من وزارة الصحة المحلية، بينما في الشريط الجانبي ستجد خريطة العالم وإحصائيات تُسلط الضوء على بلدك، وفي الهاتف الذكي ستجد شريطًا جانبيًا يتيح لك الوصول إلى نفس البيانات مع مقتطفات ومعلومات من منظمة الصحة العالمية.

3- خرائط جوجل:

بينما تواجه خدمة الخرائط صعوبة في التكيف مع ساعات العمل الجديدة، أو عمليات الإغلاق المؤقتة، إلا أنها تؤدي دورها في محاولة الحفاظ على أمان الجمهور، من خلال رابط بارز أعلى قسم استكشف، وبمجرد الضغط عليه ستنتقل إلى صفحة تضم معلومات عن فيروس كورونا.

4- يوتيوب:

بمجرد فتح موقع يوتيوب ستجد رابطًا بارزًا لمنظمة الصحة العالمية في أسفل يسار الشاشة، وبالضغط عليه ستُنقل الى الموقع الرسمي للمنظمة حيث يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول الفيروس والتدابير التي يمكنك اتخاذها، وآخر التحديثات.

كما تسمح جوجل لقنوات يوتيوب ببدء حملات جمع التبرعات والتي يمكنك دعمها بسهولة عبر زر التبرع، وبمجرد الضغط عليه ستنتقل إلى حسابك في Google Pay، وعند الضغط على علامة تبويب الاشتراكات في صفحة يوتيوب الرئيسية ستجد إعلانات تقدمها منظمة الصحة العالمية، وفيديوهات مختارة تتعلق بالفيروس.

5- متجر جوجل بلاي:

يقدم متجر جوجل بلاي قسمًا مخصصًا – بحسب النطاق الجغرافي – للتطبيقات التي تُقدم معلومات عن تفشي الفيروس، بينما يمنحك النطاق الجغرافي الأمريكي إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من التطبيقات مثل: CDC، والصليب الأحمر الأمريكي، و Doctor on Demand ، و News360 ، و Medical ID .

جدير بالذكر أن البحث في متجر جوجل بلاي عن تطبيقات تقدم معلومات عن فيروس كورونا كان محظورًا بشكل شامل، ولكنه الآن يُظهر لك تطبيقات مختارة ذات صلة في بعض البلدان، وما زالت جوجل تعمل على توسيع نطاق اختيار التطبيقات.