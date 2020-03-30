صفقة اليوم.. اشترك في إصدار Canva Pro مع خصم 66%

الاشتراك لمدة 3 أشهر في منصة كانفا Canva Pro: 3-Month Subscription.

يتيح لك هذا الاشتراك الوصول إلى جميع المكونات التي تحتاجها لإنشاء تصاميم رائعة بسهولة، والتي تشمل: أكثر من 4 ملايين صورة وعنصر، وأكثر من 20 ألف قالب مميز، وأكثر من 1000 خط أو يمكنك تحميل الخطوط التي تريدها، كما يمكنك تصميم رسوم متحركة وصور متحركة.

هذه الخطة متاحة فقط للمستخدمين الجدد.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 38.85 دولارًا

السعر الحالي بعد الخصم: 12.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 66%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تعد (كانفا) Canva من أهم المنصات المتخصصة في مجال التصميم، وقد انضمت للشركات التي تقدم عروض وتخفيضات كبيرة خلال هذه الفترة لمساعدة المقيمين في المنازل – خلال فترة العزل الصحي الذي تفرضه دول العالم – على أداء عملهم بكفاءة.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الاشتراك في إصدار Canva Pro المدفوع لمدة 3 شهور بخصم يصل إلى 66% لفترة محدودة.

يُعد إصدار Canva Pro خيارًا رائعًا سواء كنت شخصًا واحدًا أو فريقًا مكونًا من المئات، ومهما كان فريقك كبيرًا، يمكنك زيادة إنتاجيتك، حيث تستطيع الوصول إلى جميع المكونات التي تحتاجها لإنشاء تصاميم رائعة بسهولة، والتي تشمل:

الوصول إلى أكثر من 4 ملايين صورة وعنصر.

أكثر من 20 ألف قالب مميز.

أكثر من 1000 خط أو يمكنك تحميل الخطوط التي تريدها.

مجموعة مواد العلامات التجارية.

يمكنك تغيير الحجم إلى أي تنسيق تريده

مجلدات غير محدودة

تصميم رسوم متحركة وصور متحركة.

عادة ما يصل سعر الاشتراك لمدة 3 شهور في إصدار Canva Pro إلى 38.85 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 12.99 فقط، أي بخصم يصل إلى 66 في المئة من السعر المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

تتميز منصة Canva بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، ومصممة بحيث تناسب الجميع حتى غير المصممين. كما تضم مكتبة كبيرة من القوالب، ومكونات التصميم مثل الخطوط والرسوم التوضيحية.

تتيح لك المنصة إمكانية تضمين المحتوى من الويب مثل: الصور المتحركة من موقع Giphy، ويمكنك تصميم مواد تسويقية عالية الجودة وتصديرها بنقرة واحدة، وإنشاء تصاميم مناسبة لعلامتك التجارية دون عناء، وكذلك الوصول إلى عدد غير محدود من المجلدات مما يتيح لك تنظيم كل صورك وتصميماتك بشكل أسرع.

تعتبر منصة Canva سهلة الاستخدام أيضًا في تحرير الصور، إذ توفر لك إمكانية استخدام الصور لإعداد العروض التقديمية، وصور منشورات مواقع التواصل الاجتماعي، والدعوات، والقوائم، وغير ذلك الكثير. ومن أهم ميزاتها أيضًا أنها توفر لك المقاسات الأنسب من الصور لمواقع التواصل الاجتماعي.

الحصول على الصفقة: من هنا.