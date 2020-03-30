سناب شات تطلق مجموعة عدسات وأدوات تتيح مشاركة المعلومات حول فيروس كورونا

حرصاً على تمكين المستخدمين من مواكبة أحدث المستجدات وتعزيز الوعي بينهم حول فيروس كورونا المستجد (COVID-19) الذي يتضامن العالم بأجمعه لمواجهة انتشاره المتسارع، أطلقت سناب شات مجموعة جديدة من العدسات والأدوات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز الإيجابية بين المستخدمين عبر تمكينهم من التفاعل بأسلوب مرح خلال هذه الفترة التي يتابعون فيها عملهم ودراستهم من المنزل.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت سناب شات لعبة جديدة تقوم على تقنية الواقع المعزز وتساعد المستخدمين على تحري المعلومات الدقيقة والتصدي للمفاهيم الخاطئة عبر التفريق بين الحقائق والأوهام المتعلقة بالفيروس.

علاوة على ذلك، كشفت سناب شات عن باقة جديدة من الأدوات الإبداعية والمزايا التي تتيح للمستخدمين مشاركة المعلومات الموثوقة بسهولة حول وباء كوفيد-19، وتمكينهم في الوقت نفسه من التواصل مع أصدقائهم وزملائهم في العمل بأسلوب ممتع، حتى أثناء التواجد في أماكن مختلفة.

وقال حسين فريجة، مدير عام Snap Inc. في منطقة الشرق الأوسط: “يأتي إطلاق هذه المجموعة الجديدة من الأدوات بهدف تمكين المستخدمين من الوصول إلى المعلومات المبسطة حول كيفية الحفاظ على سلامتهم خلال هذه الأوقات العصيبة باستخدام تقنية الواقع المعزز وغيرها من الأدوات الإبداعية، ففي هذه الفترة الصعبة، نشهد اليوم ما يتخذه العالم من خطوات متسارعة للوقوف صفاً واحداً بأساليب إبداعية جديدة رغم التزامنا بممارسات التباعد الاجتماعي. ومن هذا المنطلق، يعمل فريق سناب شات حول العالم على توفير طرق جديدة تساعد الناس على التواصل بأسلوب ممتع للحفاظ على صحتهم النفسية والبدنية، ونحن حريصون على ضمان وصول المستخدمين إلى المعلومات الصحيحة وامتلاكهم للأدوات المناسبة لنشر الوعي خلال هذه الفترة. وبصرف النظر عن مدة بقائنا في المنزل، سنواصل في سناب شات إطلاق الابتكارات التي تتيح للناس التعبير عن مشاعر السعادة والفرح لأحبائهم حول العالم، خاصة في هذه الأوقات العصيبة”.

وللمشاركين في الاجتماعات عبر الإنترنت أثناء العمل أو الدراسة من المنزل أو للذين يستخدمون كاميرات الإنترنت للتواصل مع أفراد الأسرة والأصدقاء بأسلوب تفاعلي فريد وممتع، توفر كاميرا سناب شات تجربة ممتعة من خلال عدسات سناب شات على غرار Time Machine و Stars Crown و Dog وغيرها لمحادثات الفيديو عبر أجهزة الحاسوب العاملة بنظامي ويندوز وماك بصرف النظر عن خدمة الفيديو التي يستخدمونها.

وتشمل العدسات الجديدة بدلة كاملة وربطة عنق ومجموعة متنوعة من الملابس وتسريحات الشعر، ليعلم الجميع أنكم مستعدون بالكامل لأداء مهام عملكم ودراستكم، إضافة إلى مجموعة من الخلفيات الرائعة التي توحي للمشاركين في المكالمات المرئية أنكم خارج المنزل.

ويمكن مزامنة كاميرا Snap مع أي كاميرا أخرى متصلة بجهاز الحاسب وتعمل مع تطبيقات على غرار جوجل هانج آوتس وسكايب وتويتش وديسكورد وغيرها.

وتشمل الأدوات الجديدة التي قدمتها سناب عدسة تتيح للمستخدمين إظهار أنهم في منازلهم، وأداة جديدة أخرى هي لعبة الواقع المعزز Snappable التي تتيح للمستخدمين وأصدقائهم اكتشاف بعض المعلومات الخاطئة الأكثر شيوعاً حول فيروس كورونا، والتعرف على المزيد عن الحقائق.

علاوة على ذلك، قامت سناب شات بإضافة رسوم Bitmoji جديدة لإضفاء بعض المرح والسرور على الوضع الراهن، وتتوفر الرسوم الجديدة باللغتين الإنجليزية والعربية، وتضم رسائل فكاهية قابلة للتخصيص مثل (حافظ على المسافة) و (اغسل يديك) و (حافظ على صحتك وهدئ من روعك) وسيتم إطلاق المزيد منها قريباً.