سامسونج تعلن رسميًا عن هاتف Galaxy M11

أعلنت شركة سامسونج رسميًا عن هاتفها الجديد (Galaxy M11) وأضافته إلى موقعها على شبكة الإنترنت بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث يحتوي الجهاز على شاشة من نوع (LCD) بتصميم (Infinity-O) وبقياس 6.4 إنشات وبدقة 720×1560 بيكسل مع ثقب في الزاوية العلوية اليسرى للكاميرا الأمامية.

ولم تكشف الشركة الكورية الجنوبية عن المعالج الموجود ضمن الهاتف، لكنها تؤكد أن (Galaxy M11) يأتي بمعالج ثماني النوى بسرعة 1.8 جيجاهيرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، وهناك فتحة لبطاقة (microSD).

ويوجد في الجهة الخلفية من الهاتف ثلاث كاميرات مرتبة بشكل عمودي بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابيكسل وفتحة عدسة F/1.8، وهناك مستشعر ثانوي بدقة 5 ميجابيكسل وفتحة عدسة F/2.2 بزاوية واسعة ومجال رؤية 115 درجة، بالإضافة إلى مستشعر ثالث للعمق مهمته تحسين اللقطات بوضع (Portrait).

ويقتصر تسجيل الفيديو على دقة 1920×1080 بيكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، كما زودت شركة سامسونج الهاتف الجديد بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/2.0 مع تركيز ثابت.

ويحتوي الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 5000 ميلي أمبير تُشحن عبر منفذ (USB-C)، ويزن الجهاز 197 جرامًا، وتشمل خيارات الاتصال الأخرى (Bluetooth 4.2)، ومنفذ صوت بقياس 3.5 ميليمتر، ودعم لمعايير الشبكات اللاسلكية (Wi-Fi b/g/n) بتردد 2.4 جيجاهيرتز، لكن الجهاز يفتقر لميزة الاتصال قريب المدى (NFC).

ويتاح هاتف سامسونج الجديد (Galaxy M11) في مجموعة من المتاجر عبر الإنترنت والمتاجر الفعلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن لم تكشف عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية عن التواريخ والسعر الدقيق بعد.