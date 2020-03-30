تسريب الصورة الرسمية لهاتف OnePlus 8

ظهرت مجموعة من الصور الرسمية التسويقية لهاتف (OnePlus 8) توضح أن الهاتف يأتي بثلاثة ألوان هي الأسود (Onyx Black) والأخضر (Glacial Green) ولون ثالث تطلق عليه الشركة اسم (Interstellar Glow)، مما يدل على أن الجهاز جديد بشكل ملحوظ من حيث الألوان باستثناء اللون الأسود.

ومن المفترض أن يغير الخيار اللوني الجديد (Interstellar Glow) مظهره اعتمادًا على الضوء المحيط، مثل لون (Aura Glow) ضمن هاتف (Galaxy Note 10) من سامسونج.

وتؤكد الصور المعلومات السابقة وتظهر أن الجهاز قد ابتعد إلى حد ما عن التصميم السابق للنماذج المتضمن نتوء أعلى الشاشة، وبدلًا من ذلك، فإن (OnePlus 8) يحتوي على ثقب في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، مثل العديد من الشركات المصنعة الأخرى، للكاميرا الأمامية.

ويتوافق (OnePlus 8) من الناحية التصميمية إلى حد كبير مع (OnePlus 8 Pro)، ومن اللافت للنظر أيضًا أن الشركة اختارت تزويد النموذج الأرخص لهذا العام بشاشة منحنية على الجانبين.

وبصرف النظر عن الألوان واللغة التصميمية الجديدة للشعار والحروف، فإن الجهة الخلفية للجهاز تقليدية تقريبًا، وذلك لأن مستشعرات الكاميرا الثلاث مرتبة فوق بعضها البعض، مما يؤكد أيضًا على أن الشركة قد تخلت عن التصميم المستدير لوحدة كاميرا (OnePlus 7T).

ويأتي الهاتف بشاشة (Fluid AMOLED) بقياس 6.55 إنشات وبدقة (+FHD) مع معدل تحديث 90 هيرتزًا، ويعمل بمعالج (Snapdragon 865)، مما يوفر اتصال (5G) عبر مودم (Snapdragon X55)، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي من نوع (LLDDR4X) بسعة 8/12 جيجابايت وذاكرة تخزين من نوع (UFS 3.0) بسعة 256/128 جيجابايت.

وزودت الشركة الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بمستشعر أساسي بدقة 48 ميجابيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 16 ميجابيكسل، ومستشعر ثالث بدقة 2 ميجابيكسل، وثقب للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل، مع تمتعه ببطارية بسعة 4300 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع (Warp Charge) بقدرة 30 واطًا، وقارئ بصمات الأصابع المدمج أسفل الشاشة.

يذكر أن شركة التصنيع الصينية (ون بلس) OnePlus تستعد في غضون أسبوعين لعرض هواتفها الذكية الجديدة الرائدة من سلسلة (OnePlus 8)، وبالإضافة إلى طراز (Pro) الأكثر تكلفة، فإن الشركة تخطط للإعلان عن (OnePlus 8) العادي.