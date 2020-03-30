بلومبرج: iPhone 5G لا يزال على الجدول الزمني لإطلاق الخريف

أفاد تقرير جديد صادر عن وكالة بلومبرج أن هاتف آيفون الداعم لشبكات الجيل الخامس (iPhone 5G) من آبل لا يزال على الجدول الزمني لإطلاق الخريف السنوي النموذجي للشركة، ويتماشى التقرير الجديد مع تقرير سابق نشرته الوكالة ادعى أن إطلاق آبل لهاتف آيفون الرائد التالي لا يزال في الموعد المحدد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن عملية الإنتاج الضخمة لن تبدأ حتى شهر مايو.

واضطرت شركة (فوكسكون) Foxconn إلى تأجيل إعادة افتتاح مصنع تجميع آيفون الرئيسي في (تشنغتشو) Zhengzhou مع استمرار سريان إجراءات الحجر الصحي الصارمة، وتفيد المعلومات بأن الشركة قد رفعت من قيمة المكافآت بشكل كبير من أجل جذب العمال الجدد الذين تحتاجهم لتجميع منتجاتها.

وظهرت في الفترة الماضية العديد من التقارير المختلطة عن الوضع الحالي لجدول الإنتاج الزمني لهاتف (iPhone 5G) من آبل، وذكرت وكالة رويترز في الأسبوع الماضي أن زيادة الإنتاج للهواتف الجديدة قد تم تأجيلها، لكن مع تحذير من أنه لا يزال من الممكن إطلاق أجهزة آيفون في الموعد المحدد.

وأشار تقرير سابق من صحيفة (نيكي آسيان ريفيو) Nikkei Asian Review إلى أن شركة آبل تفكر في تأجيل إطلاق هواتف آيفون لعام 2020 لعدة أشهر، لكنها لم تتخذ أي قرار نهائي حتى الآن، في حين زعمت صحيفة (DigiTimes) أن الموردين الذين يصنعون لوحات الدارات المطبوعة لهاتف آيفون لم يُطلب منهم تأجيل الإنتاج الضخم للمكونات المصممة لهواتف آيفون لعام 2020.

ومن المتوقع أن تصدر آبل في الخريف أربعة نماذج تسمى (iPhone 12)، من ضمنها نموذج بشاشة بقياس 5.4 إنشات ونموذجين بشاشة بقياس 6.1 إنشات ونموذج بشاشة بقياس 6.7 إنشات، ويشاع أن جميع الأجهزة تتضمن شاشات (OLED) وتدعم شبكات الجيل الخامس (5G)، مع تصميم جديد يتضمن إطارًا معدنيًا ذو حواف مسطحة مثل (iPad Pro) أو ‌‌(iPhone‌‌ 4).

وبخلاف هواتف آيفون لعام 2020، فإن التقرير الجديد من وكالة بلومبرج يحذر من أن أجهزة آبل المستقبلية قد تتأخر بسبب مشاكل في سلسلة التوريد الأوسع لشركة آبل، حيث لا تمثل فوكسكون سوى جزء واحد من شركاء التصنيع لشركة آبل، وتقضي عملاقة التكنولوجيا عادةً أشهرًا للحصول على المكونات من حول العالم.

ووفقًا للتنبؤ الذي قدمه المحلل الموثوق (مينغ تشي كو) Ming-Chi Kuo في شهر ديسمبر، فإن آبل تخطط لإطلاق هاتف آيفون رائد بدون منفذ (Lightning) الشهير في النصف الثاني من عام 2021، بحيث من المفترض أن يقدم الجهاز تجربة لاسلكية تمامًا، لكن الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم تجعل من الصعب معرفة ما إذا كان الجهاز سيصل في الموعد المقترح.