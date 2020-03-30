أبرز 5 تطبيقات مجانية لمشاهدة عروض الأنمي على آيفون

أصبحت عروض الأنمي شائعة جدًا في الوقت الحاضر ويظهر الناس اهتمامًا بهذه العروض الجديدة وكذلك العروض القديمة، كما أن هناك الكثير من الموارد المتاحة على الإنترنت لتدفق عروض الأنمي، كما تتوفر مواقع لتنزيل بعض العروض المجانية.

فإذا كنت تمتلك هاتف آيفون وتريد مشاهدة عروض الأنمي عليه فقد جمعنا لك أفضل تطبيقات الأنمي Anime المجانية لنظام iOS.

5 تطبيقات مجانية لمشاهدة عروض الأنمي.

من أفضل تطبيقات الأنمي للآيفون، فهو يحوي على قاعدة بيانات ضخمة جدًا، كما أن حلقات الأنمي متوفرة بجودة عالية، ويتم تحديث التطبيق بشكل متكرر حيث يتم إضافة حلقات جديدة على أساس يومي.

يتيح لك التطبيق أيضًا إعطاء تقييمات لسلسلة الأنمي وإضافتها إلى القوائم المفضلة لديك، كما يمكنك إنشاء مكتبة للعروض المفضلة لديك والوصول بسرعة إلى الحلقات التي شاهدتها سابقًا أيضًا، وعلى الرغم من أن تصميم التطبيق بسيط للغاية وليس فاخرًا للغاية، إلا أنك ستحبه بغض النظر عن ذلك.

تطبيق شائع جدًا بين عشاق الأنمي، حيث ستعثر في الصفحة الرئيسية على أشهر عروض الأنمي وجدول الحلقات حسب الموسم والتقويم، كما يمكنك إنشاء حساب في Aozora، وهي مكتبة رقمية يابانية، للحصول على أحدث الإشعارات حول العروض القادمة.

يتيح التطبيق العثور على تفاصيل حول عرض معين، بما في ذلك تصنيفه، حتى تتمكن من مشاهدة العروض التي تم تقييمها بشكل كبير من قبل محبي الأنمي الآخرين.

بمجرد قيامك بالتسجيل في Aozora، يمكنك البدء في تقديم ملاحظات أو مراجعة حول حلقات مختلفة والانغماس في محادثات مع أعضاء آخرين في المجتمع ممن لديهم اهتمامات مماثلة لاهتمامك.

تقدم Aozora ميزة إنشاء 5 أنواع مختلفة من القوائم بما في ذلك المكتملة أو المشاهدة أو التخطيط أو المُسقطة أو المعلقة، لذا يمكنك إدارة تفضيلات الأنمي الخاصة بك وفقًا لذلك.

يحظى التطبيق بشعبية كبيرة بين مستخدمي أندرويد وكذلك مستخدمي آيفون، فهو يقدم مجموعة ضخمة من عروض الأنمي مع أكثر من 25000 حلقة من وأكثر من 15000 ساعة.

يمكنك إنشاء مكتبة من برامجك المفضلة والوصول إليها مباشرةً من علامة التبويب (قائمة الانتظار)، في قسم (الحلقات المحدثة)، كما يمكنك العثور على أحدث الحلقات فور صدورها.

على الرغم من أن بث عروض مجاني تمامًا، لكن إذا كنت ترغب في تجربة خالية من الإعلانات فيمكنك الترقية إلى الخطة المدفوعة، حيث يقدم التطبيق فترة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا في الخطة المدفوعة حتى تتمكن من تجربتها.

تطبيق رائع للاستمتاع بعروض الأنمي عبر الإنترنت، والميزة الأكثر شعبية التي يتميز بها هي دعم Google Chromecast، حيث يمكنك توصيل تطبيق Watch Anime Online مع Android TV أو Google Chromecast وبدء بث الأفلام العالية الجودة والعروض من أي موقع بث مجانًا.

تم تصميم التطبيق بعناية فائقة ليناسب عشاق الأنمي في جميع أنحاء العالم، حيث يقدم أحدث حلقات العروض الشهيرة ويتم تحديث مجموعته يوميًا، كما يمكنك مشاهدة أكثر من 10000 حلقة من العروض العالية الجودة، كما أن سرعة البث وسرعة التنزيل أفضل بكثير من بعض تطبيقات الأخرى، ويتيح التطبيق تصفية العروض حسب شعبيتها وفئاتها.