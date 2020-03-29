تعد (نماذج جوجل) Google Forms أداة سريعة وسهلة الاستخدام لإنشاء استطلاعات رأي، أو تصويت، أو إنشاء اختبارات عبر الإنترنت وإرسالها إلى الطلاب لحلها، أو تنظيم أحداث وإدارة التسجيلات بها، وغير ذلك الكثير.

كما تتكامل بسلاسة مع منتجات جوجل الأخرى، مثل: مستندات جوجل، وجداول البيانات، وغيرها مما يسمح لك بتنظيم البيانات التي تجمعها. بالإضافة إلى ذلك فهي تعمل بشكل جيد مع منصات أخرى مثل صور جوجل، ويوتيوب مما يتيح لك تضمين الصور ومقاطع الفيديو دون مغادرة الأداة.

فيما يلي 7 أسباب تدفعك لاستخدام نماذج جوجل:

1- إنشاء نماذج مجانية غير محدودة باستخدام قوالب جوجل:

توفر لك معظم أدوات النماذج عبر الإنترنت فترة تجريبية مجانية محدودة ة قبل أن تبدأ في تحصيل رسوم منك مقابل الخدمة.

ولا بأس من استخدام الخدمة القائمة على الاشتراك إذا تطلب الأمر ذلك، ولكن إذا كنت شخصًا تدير نشاطًا تجاريًا صغيرًا، أو إذا كنت جزءًا من مؤسسة غير ربحية فستكون نماذج جوجل خيارًا رائعًا بالنسبة لك.

لحسن الحظ، فإن إحدى المزايا الرائعة في نماذج جوجل هي أنها تتيح لك إجراء العديد من الاستطلاعات المجانية كما تريد، على الأقل في حسابك الشخصي. ولتوفير وقتك؛ تقدم أيضًا مجموعة متنوعة من القوالب التي يمكنك الاختيار منها لإنشاء استطلاعات مناسبة لاحتياجاتك.

2- قابلية مشاركة النتائج:

تتيح لك نماذج جوجل إمكانية التعاون مع الأشخاص لحظيًا داخل الملفات كما هو متاح في مستندات جوجل، وجداول البيانات، حيث يمكنك مشاركة النموذج – جنبًا إلى جنب مع نتائج هذا النموذج في جدول بيانات – مع أي عدد تريده من الأشخاص.

يمكن لجميع الأعضاء الذين أضفتهم عرض النموذج، كما يمكنك منح أي عضو آخر في الفريق الإذن بالتعديل مما يتيح لك متابعة التعديلات التي يجريها الآخرون.

3- عرض الأسئلة استنادًا إلى الإجابات:

يمكنك إعداد استطلاع لا يطّلع فيه المشاركون إلا على أقسام معينة بناءً على إجاباتهم، وذلك من خلال الخطوات التالية:

افتح نموذجًا، وفي أسفل يمين الصفحة، اضغط على زر (المزيد) وهو عبارة عن ثلاث نقاط أفقية.

اضغط على خيار (الانتقال إلى القسم استنادًا إلى الإجابة) Go to section based on answer.

اختر أقسامًا محدّدة لتوجيه المشاركين إليها بحسب إجاباتهم.

4- مناسبة للهواتف:

لا تعمل جميع أدوات النماذج بشكل جيد في متصفحات الهواتف أيضًا، ومن الميزات المهمة في نماذج جوجل هي توافقها مع جميع أنظمة التشغيل، مما يعني أن مربعات الاختيار، والاستبيانات المتعددة الخيارات وحقول النصوص ستكون سهلة الاستخدام للمشاركين، بغض النظر عن الجهاز الذي يستخدمونه لفتح النموذج.

تساعد هذه الميزة في الحصول على معدل استجابة أعلى من المتوقع، مقارنة بأي أداة منافسة، خاصةً بعد زيادة أعداد مستخدمي الهواتف الذكية.

5- سهولة التخصيص:

تتيح لك نماذج جوجل إمكانية تخصيص النماذج والاستطلاعات لتتطابق مع مع العلامة التجارية لشركتك، أو المؤسسة التي تعمل بها، وذلك من خلال القدرة على تغيير شكل الاستطلاع ليتناغم مع العلامة التجارية لشركتك، حيث يمكنك ضبط الألوان في كل من القوالب المعدة سابقًا، وإضافة الصور إلى تلك النماذج، وتغيير نمط الخط.

6- تُعتبر نماذج جوجل أداة قوية للمعلمين والطلاب:

تتمثل إحدى الفوائد غير المتوقعة من نماذج جوجل في مساعدتها للمعلمين. وباعتبارها إحدى خدمات حزمة G Suite، فهي تُعتبر طريقة اقتصادية للمعلمين لجمع البيانات ومساعدتهم على إدارة فصولهم الدراسية بكفاءة أكبر، وذلك كما يلي:

تتبع الحضور في الفصول الدراسية.

إجراء اختبارات الطلاب حول موضوع ما عبر الإنترنت بسهولة.

تقدم قوالب لتقييم الطلاب، أو حتى تقييم الدورات وتلقى الردود والملاحظات من كل طالب مشارك.

7- استخدم نماذج جوجل في شركتك:

علاوة على كونها أداة رائعة للمعلمين، تُعتبر نماذج جوجل أداة مهمة للأعمال التجارية، فعلى سبيل المثال:إذا كنت تدير متجرًا بسيطًا عبر الإنترنت فيمكنك استخدامها للحصول على تعليقات العملاء أو ملء نماذج الطلبات. وإذا كان لديك موظفون يمكنك أيضًا استخدامها في ملء طلبات الإجازة.