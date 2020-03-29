5 تطبيقات لقراءة الكتب الإلكترونية في نظام ويندوز

على مدى السنوات القليلة الماضية، انتقلت الكتب الإلكترونية من فكرة إلى بديل واسع الانتشار للكتب الورقية، حيث أصبحت أجهزة مثل: Nook و Kindle وسيلة رائعة لقراءة الكتب إلكترونيًا. لكنها ليست الخيار الوحيد، بل هناك العديد من التطبيقات التي يمكنك استخدامها إذا كنت تستخدم جهازًا يعمل بنظام التشغيل ويندوز.

إليك 5 تطبيقات لقراءة الكتب الإلكترونية في نظام التشغيل ويندوز:

1- تطبيق Kindle:

للحصول على أقصى استفادة من تطبيق Kindle ستحتاج إلى أن تكون أحد عملاء (أمازون) Amazon. يتميز التطبيق بواجهة مستخدم منظمة خالية من الإعلانات لتحقيق تجربة قراءة مفيدة، بمجرد فتح التطبيق ستظهر لك جميع الكتب الموجودة في خدمة السحابية أو في جهازك.

ويتيح لك التطبيق الوصول إلى المكان الذي انتهيت من قراءته آخر مرة، بصرف النظر عن الجهاز الذي كنت تقرأ فيه سابقًا، وإذا كنت ترغب في استخدام التطبيق للوصول إلى الكتب الموجودة خارج متجر Kindle، فستحتاج أولاً إلى تحويلها إلى تنسيق مدعوم، ثم تحميلها إلى خدمة Amazon cloud.

2- تطبيق Bookvisor:

يختلف تصميم تطبيق Bookvisor عن بقية التطبيقات في هذه القائمة، فبينما تختار معظم التطبيقات الألوان المسطحة وواجهة المستخدم الخالية من التشتيت، يقدم التطبيق تجربة قراءة تشبه قراءة الكتب الورقية.

ويتيح التطبيق تغيير السِمات تلقائيًا بناءً على ساعات اليوم، والهوامش القابلة للتخصيص، والتباعد، والخطوط، وشريط التمرير لاختيار السطوع، والإشارات المرجعية القابلة للاستيراد، التطبيق مجاني للاستخدام، مع توفر إصدار مدفوع يقدم ميزة تحويل النص إلى كلام.

3- تطبيق Cover:

تطبيق Cover موجه بشكل خاص لعشاق قراءة (الكتب المصورة) Comic books، و(الروايات المصورة) Graphic Novels، ويوفر التطبيق العديد من الميزات لقارئ هذه الكتب مثل: تكبير لوحات معينة بضغطة، أو التمرير بين الصفحات بإيماءة بسيطة.

ويدعم التطبيق معظم التنسيقات الرئيسية مثل: CBZ و ZIP و CBR و RAR و 7 Z و CB7 و CBT و PDF و EPUB ، بالإضافة إلى تنسيقات الصور القياسية مثل: JPEG و PNG و GIF و BMP.

بالإضافة الى ميزات أخرى مثل: إتاحة أرفف قابلة للتخصيص، والحالة (مقروءة أو غير مقروءة)، وعدد الصفحات، ودعم تخزين الكتب الإلكترونية في مجلدات في جهازك، وفي خدمات التخزين السحابية.

4- تطبيق Calibre:

يعتبر تطبيق Calibre أداة لإدارة مكتبة إلكترونية في نظام التشغيل ويندوز أكثر من كونه تطبيقًا للقراءة، حيث إنه مثالي لتنظيم مجموعتك من الكتب الإلكترونية ونقلها إلى أي قارئ كتب إلكتروني، ولكن بالرغم من ذلك يمكنك استخدامه لقراءة الكتب الإلكترونية.

يمكنك استخدامه كتطبيق داعم لجهاز قارئ إلكتروني مخصص، كما أنه ليس حلاً رائعًا إذا كنت تقرأ فقط في الحاسوب، ولكن إذا كنت تستخدم حاسوب يعمل بنظام التشغيل ويندوز بالإضافة إلى جهاز آخر، يمكنك دمج قارئ الكتب الإلكترونية مع هذا التطبيق لإدارة مكتبتك في واجهة واحدة.

5- تطبيق Freda:

يمكنك استخدام تطبيق Freda لقراءة الكتب الإلكترونية بتنسيقات: EPUB و MOBI و FB2 و HTML و TXT، بالإضافة لقراءة أكثر من 50000 كتاب مجاني، من خلال قيام التطبيق بسحب الكتب الإلكترونية المجانية من مواقع الكتب المعروفة على الويب مثل: Gutenberg و Feedbooks.

كما يمكنك تخصيص عناصر التحكم والخطوط والألوان، ووضع تعليقات توضيحية على كتبك الإلكترونية، واستخدام أداة تحويل النص إلى صوت، وإنشاء إشارات مرجعية.

بالإضافة الى أن التطبيق يعتبر واحدًا من تطبيقات قراءة الكتب الإلكترونية الوحيد في نظام التشغيل ويندوز الذي يوفر إعدادات ملائمة لعسر القراءة، وخط OpenDyslexic.

6- تطبيق Icecream Ebook Reader:

يقدم تطبيق Icecream Ebook Reader تجربة أكثر بساطة عند قراءة الكتب الإلكترونية، ويدعم تنسيقات الكتب الإلكترونية: EPUB، FB2، MOBI، PDF، CBR، CBZ، و TXT.

بالإضافة لأدوات لإدارة الكتب، والبحث، والتعليقات التوضيحية، لا يدعم التطبيق المزامنة السحابية، ولكن لديه ميزة أرشفةٍ وتصديرٍ مفيدةٍ للوصول إلى مكتبة الكتب الإلكترونية الخاصة بك في الكثير من الأجهزة المختلفة.