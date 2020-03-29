5 بدائل للوحة مفاتيح آيباد بأسعار أقل

عندما تُقرن لوحة المفاتيح مع جهاز آيباد فإنه يصبح بديلًا قويًا للحاسوب المحمول، ولكن لوحة المفاتيح الرسمية و Magic Keyboard التي توفرها آبل تأتي بسعر يبدأ من 150 دولارًا، مما يجعلها بعيدة عن متناول الكثيرين.

فيما يلي 5 بدائل للوحة المفاتيح الرسمية في جهاز آيباد وبأسعار أقل:

1- Logitech Slim Folio:

تعد لوحة المفاتيح Slim Folio من Logitech نسخة شبه مثالية من لوحة مفاتيح آيباد الرسمية، حتى أن شركة آبل تبيعها على موقعها على الإنترنت، وتوفر حماية كاملة من الأمام والخلف لجهاز آيباد، وتأتي بتصميم مشابه للوحة مفاتيح الحاسوب المحمول، وتضم مفاتيح لاختصارات iOS .

كما تحتوي على حافظة لقلم آبل، مع بطارية خلوية قابلة للاستبدال بعد 4 سنوات، ولكنها لا تقدم دعم شحن قلم آبل.

يتوفر أيضًا من هذه اللوحة إصدار (Slim Folio PRO) بجودة تصميم مُطورة، ومفاتيح ذات إضاءة خلفية ولوحة مغناطيسية تحمل Apple Pencil في وضع مناسب للشحن.

كما أنها تضم بطارية تدوم لمدة 3 أشهر وتُشحن عبر منفذ USB-C، وتتوفر لأجهزة iPad بقياس 9.7 بوصات، و iPad بقياس 10.2 بوصة، و iPad Air بقياس 10.5 بوصات. ويتوفر إصدار Pro لأجهزة iPad Pro بقياس 11 بوصة و 12.9 بوصات.

تتوفر لوحة Logitech Slim Folio بسعر 67 دولارًا فقط، بينما تتوفر لوحة Logitech Slim Folio PRO بسعر 95 دولارًا.

2- Logitech Combo Touch:

تعتبر لوحة Logitech Combo Touch بديلًا للوحة مفاتيح آبل Magic Keyboard التي تدعم لوحة التتبع، وتشبه حافظة لوحة المفاتيح الخاصة بها تلك الموجودة في جهاز Surface اللوحي من مايكروسوفت.

وتأتي بمسند قابل للتعديل، وصف من مفاتيح اختصارات iOS، ولوحة تتبع كبيرة، ومفاتيح ذات إضاءة خلفية، وحافظة صغيرة لقلم آبل لا تعوق الشحن اللاسلكي.

ومن السهل فصلها وتوصيلها من خلال موصلها الذكي المغناطيسي المتوافق مع جهاز آيباد بدون اتصال بلوتوث أو بطاريات، وستتوفر للجيل السابع من iPad و iPad Air 3 و iPad Pro بقياس 10.5بوصات اعتبارًا من شهر مايو القادم بسعر 149 دولارًا.

3- IVSO Keyboard:

توفر لوحة مفاتيح IVSO Keyboard مجموعة من الميزات وزوايا عرض قابلة للتعديل بسعر منخفض، وعلى عكس لوحة مفاتيح آيباد الرسمية، تحتوي لوحة مفاتيح IVSO على مسند قابل للتعديل، ومسند للمعصم قابل للطي.

بالاضافة لحامل قلم آبل الإلكتروني، مع دعم شحنه، ومفاتيح لاختصارات iOS، ولكن يجب شحن البطارية بواسطة Micro-USB بعد حوالي 30 أو 40 ساعة من الاستخدام.

وتتوفر لوحة المفاتيح لأجهزة iPad Pro بقياس 11 بوصة و iPad Pro بقياس 12.9 بوصات، و iPad Air بقياس 10.5 بوصات، و iPad Mini إصدار 2015 و 2019، بالإضافة إلى نسخة أقل قابلية للتعديل لأجهزة iPad بقياس 10.2 بوصة.

تتوفر لوحة IVSO Keyboard بسعر 35 دولارًا فقط.

4- COO iPad Mini Keyboard:

تعتبر شركة COO واحدة من الشركات القليلة التي تُصمم لوحة مفاتيح لجهاز iPad Mini من الجيل الخامس، وقد صنعت لوحة (COO iPad Mini Keyboard Case)من مادة مطاطية ناعمة، وتدعم مفاتيح لاختصارات iOS، وهي قابلة للإزالة، وتُشحن عبر Micro-USB ، وتستمر لمدة 30 أو 40 ساعة من الاستخدام، وهي مناسبة لأجهزة iPad Mini الجيل الخامس إصدار 2019، أو الجيل الرابع إصدار 2014.

تتوفر لوحة iPad Keyboard Case Mini بسعر 35 دولارًا فقط.

5- Logitech Keys-to-Go:

تأتي لوحة مفاتيح Keys-to-Go بتصميم نحيف أنيق، وتدعم البلوتوث، وتضم مفاتيح لاختصارات iOS ، بالإضافة إلى أنها تعمل ببطارية تدوم 3 أشهر، وتُشحن عبر كابل Micro-USB.

لا تأتي هذه اللوحة مع حافظة مثل الخيارات السابقة؛ ولكنها تعمل بشكل رائع مع حافظة folio، فقط تأكد من أن أي حافظة تستخدمها مع Keys-to-Go تضم مسند مناسب بحيث يمكنك رؤية الشاشة أثناء الكتابة.

تتوفر لوحة Logitech Keys-to-Go بسعر 65 دولارًا.