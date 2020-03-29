ويندوز 10 يحتوي على خطأ يؤثر على العمل من المنزل

حذرت شركة مايكروسوفت من وجود خطأ جديد في نظام التشغيل ويندوز 10 يؤثر على الاتصال بالإنترنت لبعض المستخدمين، ويمنع في بعض الحالات التطبيقات الإنتاجية الرئيسية، مثل (Office 365) و (Microsoft Teams) و (Outlook)، وتطبيقات العمل المهمة الأخرى ومتصفحات مايكروسوفت للويب من الوصول إلى الإنترنت.

ويتسبب هذا الخطأ بمشكلة لملايين الموظفين حول العالم الذين يحاولون استخدام هذه التطبيقات للعمل من المنزل وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويمكن أن تؤثر المشكلة على أولئك الذين يستخدمون تحديث ويندوز 10 لشهر مايو 2019 أو تحديث ويندوز 10 لشهر نوفمبر 2019، ويرجع ذلك إلى التحديث التراكمي (KB4535996) من مايكروسوفت، وهو تحديث اختياري أصدرته الشركة في أواخر شهر فبراير.

وجلب التحديث التراكمي (KB4535996) عددًا من الإصلاحات، من ضمنها حل لمشكلة عدم عرض مربع بحث ويندوز بشكل صحيح، كما حسن أداء البطارية لأجهزة الحاسب المحمولة في وضع الاستعداد الحديث.

وتشير مايكروسوفت إلى أن أي برنامج يستخدم (WinHTTP) أو (WinInet) قد يواجه مشكلات في الوصول إلى الإنترنت، ويبدو أن العديد من المتضررين من هذه المشكلة يستخدمون الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) للوصول إلى موارد العمل.

ويمكن أن تحدث المشكلة عند الاتصال بشبكة (VPN) أو قطع الاتصال بها، وتوضح الشركة: ” قد تظهر حالة اتصال بالإنترنت محدودة أو معدومة في مؤشر حالة اتصال الشبكة (NCSI) في منطقة التنبيهات بالنسبة للأجهزة التي تستخدم وكيلًا يدويًا أو وكيلًا تم تكوينه تلقائيًا، خاصة مع الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)”.

وفيما يتعلق بالإصلاح، فإن عملاقة البرمجيات تعطي أولوية كبيرة لهذا الأمر، وتخطط لإصدار تصحيح لهذه المشكلة في أوائل شهر أبريل، على أن يتوفر التحديث من خلال قائمة تحديثات مايكروسوفت، وتقول الشركة إن مستخدمي ويندوز 10 قد يتمكنون من تخفيف المشكلة عن طريق إعادة تشغيل الجهاز.