ما لا تعرفه عن إيفان شبيغل الشريك المؤسس لتطبيق سناب شات

ولد إيفان شبيغل رائد الأعمال الأمريكي والشريك المؤسس لتطبيق سناب شات في 4 يونيو 1990 في مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

درس شبيغل في كلية مركز فنون التصميم في جامعة ستانفورد، لكنه غادر الجامعة في عام 2012 وذلك قبل فترة وجيزة من إنهاء دراسته للتركيز على سناب شات.

تزوج إيفان شبيغل في عام 2107 من ميراندا كير، وهي عارضة أزياء أسترالية من مواليد 20 أبريل 1983 من مدينة سيدني، ظهرت بقوة سنة 2007 بعد توقيعها أهم عقد في حياتها مع فيكتوريا سيكريت لتكون أول أسترالية تختارها هذه الماركة لتكون عارضة لها، ولدى شبيغل طفلان: هارت ومايلز.

مشاريع الجامعة:

التقى إيفان شبيغل وشريكه بوبي مورفي في ستانفورد في عام 2009، عندما كان شبيغل طالبًا حديثًا وكان مورفي صغيرًا يدرس الرياضيات والعلوم الحاسوبية.

كان مشروعهم الجانبي الأول موقعًا يهدف إلى تحسين طريقة تقديم طلاب المدارس الثانوية إلى الكلية، لكنه فشل في الحصول على تمويل يدفع المشروع، وأثناء العمل على الموقع أدرك شبيغل ومورفي أنهما شكلا فريقًا جيدًا.

الشرارة:

قرر الشريكان في نيسان (أبريل) من عام 2011 إنشاء تطبيق لمشاركة الصور عبر الهاتف المحمول، لكن الفكرة الأصلية كانت من ريجي براون، ونظرًا لأن معظم تطبيقات الصور في ذلك الوقت كانت طرقًا إعلانية لجعل الصور أجمل أو أكثر أناقة، أدرك الفريق حاجتهم إلى القيام بشيء مختلف.

وكتب إيفان شبيغل في أول مدونة له حول كيفية إنشاء سناب شات: “أردنا مكانًا لمشاركة صور شخصية محرجة وصور مضحكة مع أصدقائنا”.

البناء:

حصل الفريق بسرعة على النموذج الأول من مشروعهم وقاموا بتشغيله، واستمروا في تطويره، وفي يوليو 2011 أطلقوا التطبيق باسم Picaboo على متجر آب ستور.

لم يكن الأمر جيدًا في البداية، واكتشف الفريق السبب، حيث أدركوا أن لقطات الشاشة يمكن التقاطها من قبل مستخدمين آخرين، الأمر الذي تغلب على الغرض الرئيسي للتطبيق، وبالتالي أنشأ الفريق إشعارًا لجعل المستخدم على دراية إذا التقط شخص ما لقطة شاشة لصورته.

تم تغيير اسم التطبيق من Picaboo إلى سناب شات وأعيد إطلاقه في سبتمبر 2011، وذلك للحصول على فكرة أفضل عن كيفية استخدام الأشخاص للتطبيق ولتحسينه، تواصل فريق سناب شات مع بعض المستخدمين ووجدوا أن معظمهم كانوا طلابًا في المدرسة الثانوية.

بعد ذلك ركز فريق سناب شات على الابتكارات التكنولوجية للتطبيق أكثر من العلامة التجارية والتسويق لجعل التجربة أكثر حيوية، وفي أكتوبر 2012 تم إطلاق سناب شات لنظام أندرويد، وفي غضون عام انتشر التطبيق بشكل واسع، وبحلول شهر ديسمبر من عام 2013 كان مستخدمو التطبيق يرسلون 50 مليون قصة في اليوم.

نقاط مثيرة للاهتمام: