كيف تبدأ تعليمك في جامعة هارفارد مجانًا من المنزل؟
تعتبر جامعة هارفارد من أقدم الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وأعرقها، وهي إحدى أقدم الجامعات في العالم وأفضلها، كما تعد أكبر جامعة في العالم من حيث المساحة والتجهيزات، وإحدى الجامعات الثمانية في رابطة اللبلاب، وهي رابطة رياضية تجمع ثماني جامعات من أشهر وأقدم جامعات الولايات المتحدة الأمريكية.
تقع جامعة هارفارد في مدينة كامبردج بولاية ماساتشوستس الأمريكية، أسسها القس البروتستانتي جون هارفارد عام 1636 لتنافس جامعتي كامبريدج وأوكسفورد في بريطانيا.
تضم جامعة هارفارد كليات وتخصصات كثيرة جدًا، منها الطب والهندسة والتربية والتصميم وريادة الأعمال والقانون والكثير من التخصصات الأخرى، وتقوم جامعة هارفارد بمنح شهادات المرحلة الجامعية علاوة على شهادات الماجستير والدكتوراه.
تصنف الجامعة بين أصعب الجامعات في العالم من حيث شروط القبول للدراسة فيها، لكن اليوم يمكنك التعلم في جامعة هارفارد والحصول على شهادتك وأنت في المنزل.
تقدم الجامعة منحًا دراسية مجانية، كما تقدم دورات مجانية ومدفوعة عبر الإنترنت، ويمكنك اليوم الحصول على العديد من الدورات المجانية التي تقدمها الجامعة، وذلك من خلال التوجه إلى قسم الدورات المجانية الخاص بالجامعة.
يوفر قسم الدورات المجانية في موقع الجامعة دورات في اختصاصات مختلفة، نذكر منها:
- CS50’s Introduction to Game Development
- CS50’s Web Programming with Python and JavaScript
- CS50’s Mobile App Development with React Native
- Lessons from Ebola: Preventing the Next Pandemic
- Nonprofit Financial Stewardship Webinar: Introduction to Accounting and Financial Statements
- CS50: Introduction to Computer Science
- 18th-Century Opera: Handel & Mozart
- Judaism Through Its Scriptures
- Child Protection: Children’s Rights in Theory and Practice
- Pyramids of Giza: Ancient Egyptian Art and Archaeology
- Introduction to Data Wise: A Collaborative Process to Improve Learning & Teaching
- Monteverdi’s L’Orfeo and the Birth of Opera
- Using Python for Research
- Energy Within Environmental Constraints
- The Health Effects of Climate Change
- Data Science: Capstone
- Data Science: Visualization
- Data Science: Probability
- Data Science: Inference and Modeling
- Data Science: Productivity Tools
- Data Science: R Basics
- Data Science: Wrangling
- Data Science: Linear Regression
يتميز قسم الدورات المجانية في موقع الجامعة بواجهة مستخدم سهلة جدًا، حيث يمكنك استخدام الفلاتر الموجودة ضمن القسم لتوفير الوقت أثناء عملية البحث.
الجدير بالذكر بأن قسم الدورات المجانية في موقع جامعة هارفارد يضم الكثير من الدورات المتعلقة بالعلوم المختلفة، لذلك يمكنك الآن استغلال وقتك أثناء الحجر الصحي المنزلي والتوجه إلى هذا القسم واختيار الدورة المناسبة لك.