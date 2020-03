كيف تبدأ تعليمك في جامعة هارفارد مجانًا من المنزل؟

تعتبر جامعة هارفارد من أقدم الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وأعرقها، وهي إحدى أقدم الجامعات في العالم وأفضلها، كما تعد أكبر جامعة في العالم من حيث المساحة والتجهيزات، وإحدى الجامعات الثمانية في رابطة اللبلاب، وهي رابطة رياضية تجمع ثماني جامعات من أشهر وأقدم جامعات الولايات المتحدة الأمريكية.

تقع جامعة هارفارد في مدينة كامبردج بولاية ماساتشوستس الأمريكية، أسسها القس البروتستانتي جون هارفارد عام 1636 لتنافس جامعتي كامبريدج وأوكسفورد في بريطانيا.

تضم جامعة هارفارد كليات وتخصصات كثيرة جدًا، منها الطب والهندسة والتربية والتصميم وريادة الأعمال والقانون والكثير من التخصصات الأخرى، وتقوم جامعة هارفارد بمنح شهادات المرحلة الجامعية علاوة على شهادات الماجستير والدكتوراه.

تصنف الجامعة بين أصعب الجامعات في العالم من حيث شروط القبول للدراسة فيها، لكن اليوم يمكنك التعلم في جامعة هارفارد والحصول على شهادتك وأنت في المنزل.

تقدم الجامعة منحًا دراسية مجانية، كما تقدم دورات مجانية ومدفوعة عبر الإنترنت، ويمكنك اليوم الحصول على العديد من الدورات المجانية التي تقدمها الجامعة، وذلك من خلال التوجه إلى قسم الدورات المجانية الخاص بالجامعة.

يوفر قسم الدورات المجانية في موقع الجامعة دورات في اختصاصات مختلفة، نذكر منها:

CS50’s Introduction to Game Development

CS50’s Web Programming with Python and JavaScript

CS50’s Mobile App Development with React Native

Lessons from Ebola: Preventing the Next Pandemic

Nonprofit Financial Stewardship Webinar: Introduction to Accounting and Financial Statements

CS50: Introduction to Computer Science

18th-Century Opera: Handel & Mozart

Judaism Through Its Scriptures

Child Protection: Children’s Rights in Theory and Practice

Pyramids of Giza: Ancient Egyptian Art and Archaeology

Introduction to Data Wise: A Collaborative Process to Improve Learning & Teaching

Monteverdi’s L’Orfeo and the Birth of Opera

Using Python for Research

Energy Within Environmental Constraints

The Health Effects of Climate Change

Data Science: Capstone

Data Science: Visualization

Data Science: Probability

Data Science: Inference and Modeling

Data Science: Productivity Tools

Data Science: R Basics

Data Science: Wrangling