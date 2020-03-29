جوجل تقدم أكثر من 800 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة فما موقف شركتك؟

أعلنت شركة جوجل يوم الجمعة الماضي أنها ستقدم مساعدات تصل قيمتها إلى أكثر من 800 مليون دولارِِ لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات الصحية المتضررة من تفشي فيروس كورونا، وستكون هذه المساعدات عبارة عن تمويلات نقدية وأرصدة إعلانية مجانية في منصة إعلانات جوجل.

تشمل هذه المساعدات المالية ما يلي:

250 مليون دولارِِ: منح إعلانية لمساعدة منظمة الصحة العالمية (WHO)، وأكثر من 100 وكالة حكومية حول العالم على توفير معلومات مهمة حول كيفية منع انتشار فيروس كورونا (COVID-19) وتدابير أخرى لمساعدة المجتمعات المحلية.

صندوق استثماري بقيمة 200 مليون دولارِِ لدعم المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية حول العالم للمساعدة في تزويد الشركات الصغيرة بتمويلات مالية.

15 مليون دولارِِ: منح نقدية قدمتها مؤسسة Google.org بالفعل للمؤسسات غير الربحية للمساعدة في سد فجوات التمويل المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

340 مليون دولارِِ: أرصدة إعلانات جوجل مجانية متاحة لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

20 مليون دولارِِ: على شكل أرصدة في خدمة (Google Cloud) للمؤسسات الأكاديمية والباحثين، للاستفادة منها أثناء دراسة العلاجات واللقاحات المحتملة، وتتبع البيانات المهمة، وتحديد طرق جديدة لمكافحة انتشار COVID-19.

أرصدة الإعلانات للشركات الصغيرة والمتوسطة في Google Ads:

صرحت جوجل في منشور عبر مدونتها: “أنها ترغب في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMBs) للبقاء على اتصال مع عملائها خلال هذه الفترة الصعبة، وتخفيف الخسائر المالية، ولهذا السبب ستقدم أرصدة إعلانات مجانية بقيمة 340 مليون دولارِِ للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم، ويمكن استخدامها في أي وقت حتى نهاية عام 2020 عبر منصة Google Ads“.

ما هي الشركات المؤهلة للحصول على هذه المساعدات؟

ستكون أرصدة الإعلانات متاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنشر إعلاناتها مباشرة من خلال خدمات جوجل الإعلانية، أو من خلال شركائها حول العالم منذ يناير 2019.

وهذا يعني أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتح حساب إعلانات جوجل جديدة في الوقت الحالي لن تكون مؤهلة للحصول على أرصدة مجانية.

كيف ومتى ستحصل الشركات المؤهلة على أرصدة الإعلانات؟

سترسل جوجل إشعارات إلى الحسابات الإعلانية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي نشرت إعلانات منذ 1 يناير/كانون الثاني 2019، وذلك خلال الأشهر القادمة. ولكن لا توجد حتى الآن أي تصريحات حول قيمة الأرصدة الإعلانية التي ستصدر لكل شركة.

وفقًا لجوجل؛ لن تكون أرصدة الإعلانات المجانية متاحة على الفور، وأوضحت أن هذا مجرد إعلان وأنها تعمل حاليًا على متابعة تنفيذ هذه المبادرة. وأشارت صفحة دعم جوجل أن هذه الأرصدة المجانية ستصل خلال الأشهر القادمة.

ما هي مدة صلاحية أرصدة الإعلانات المجانية؟

إذا حصلت شركتك على رصيد إعلاني مجاني من جوجل يمكنك استخدامه في أي وقت على مدار هذا العام حيث ستنتهي صلاحيته في تاريخ 31 ديسمبر 2020.

هل سيعمل هذا الرصيد الإعلاني عبر جميع خدمات جوجل الإعلانية؟

نعم؛ وفقًا لجوجل يمكن للشركات الاستفادة من أرصدة الإعلانات هذه عبر منصة (إعلانات جوجل) Google Ads التي تتضمن: محرك البحث، ويوتيوب، و(شبكة جوجل الإعلانية) Google Display Network، بالإضافة إلى جميع أنواع الحملات الإعلانية.