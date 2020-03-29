جوجل تستأنف تحديثات Chrome بعد توقف قصير

أوضحت شركة جوجل أنها مستعدة الآن لاستئناف العمل على (Chrome) بعد التوقف لفترة وجيزة عن تطوير الإصدارات القادمة من المتصفح، وقالت في إعلان جديد عبر مدونتها إنها ستستأنف الإصدارات لأنها أطلقت جدولًا زمنيًا محدثًا.

ويأتي استئناف العمل بعد أن كانت عملاقة البحث قد اتخذت في الأسبوع الماضي قرارًا بإيقاف تحديثات (Chrome) مؤقتًا وسط تزايد أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

ولم يكن من الواضح متى سيتم إصدار (Chrome 81) – المقرر إطلاقه يوم الثلاثاء الماضي – عندما أوقفت جوجل تحديثات (Chrome) مؤقتًا الأسبوع الماضي.

وقالت الشركة في إعلان التأجيل إنها بحاجة لهذا التوقف المؤقت من أجل التأكد من أنها تركز على الأمن في ظل عمل عدد متزايد من موظفيها من المنزل بسبب فيروس كورونا المستجد.

كما أرادت صانعة المتصفحات التأكد من أن المهندسين جاهزين لتأمين (Chrome) وإصلاح الأخطاء ومشكلات الأمان التي قد تظهر مع الإصدار الجديد.

ويبدو أن طرح الإصدار (Chrome 81) قد يكون أسرع مما يتوقع بعض مستخدمي (Chrome)، بحيث ستعطي جوجل الأولوية للأمان أولاً في (Chrome 80)، ثم تطلق (Chrome 81).

ومن المتوقع طرح الإصدار (Chrome 81) بعد أسابيع قليلة مما كان مقررًا في 7 أبريل، بينما تخطط الشركة لطرح الإصدار (Chrome 83) في منتصف شهر مايو، أي قبل ثلاثة أسابيع مما كان متوقعًا في السابق.

وتتخطى الشركة الإصدار (Chrome 82) تمامًا، على أن يتضمن الإصدار (Chrome 83) الميزات المخطط إدخالها في الإصدار السابق (Chrome 82).

وتنوي جوجل مشاركة تحديث مستقبلي حول توقيت طرح إصدار (Chrome 84)، كما تتوفر تفاصيل إضافية عن الجدول في مجموعة مطوري (Chromium) وصفحة جدول مواعيد جوجل.

وتقول عملاقة البحث إنها ستواصل خلال هذه الفترة الوبائية المراقبة الدقيقة لأن (Chrome) و (Chrome OS) مستقران وآمنان ويعملان بشكل موثوق.

وكانت شركة مايكروسوفت قد أكدت في الأسبوع الماضي أن الإصدار 81 من متصفحها (إيدج) Edge المعتمد على محرك (Chromium) سيتأخر أيضًا بعد وقت قصير من إعلان جوجل عن تأخر (Chrome 81).

كما أعلنت عملاقة البرمجيات أيضًا عن توقف تحديثات نظامها التشغيلي ويندوز 10 التراكمية الاختيارية مؤقتًا اعتبارًا من شهر مايو، لكن ستظل تحديثات الأمان المهمة متوفرة لنظام التشغيل ويندوز.