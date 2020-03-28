5 تطبيقات وأدوات لمساعدتك على التركيز أثناء العمل من المنزل

على الرغم من أن العمل من المنزل يمكن أن يكون وسيلة رائعة لزيادة الإنتاجية، إلا أن هناك الكثير من العوامل التي تؤدي إلى تشتيت الانتباه وتقليل التركيز، ولذلك يمكنك استخدام بعض التطبيقات والأدوات لمساعدتك على التركيز.

فيما يلي 5 تطبيقات وإضافات متصفح لمساعدتك على التركيز في عملك:

1- تطبيق Forest :

صُمم هذا التطبيق للمساعدة في الابتعاد عن هاتفك، والاستفادة من وقتك بشكل أفضل من خلال تقديم غابة افتراضية عليك زراعة الأشجار فيها، وبالتالي بمجرد فتح التطبيق تبدأ شجرتك في النمو، ولكن إذا كسرت هذا التركيز وتركت التطبيق لاستخدام أي شي آخر في الهاتف، فإن شجرتك ستموت.

كما يمكنك وضع قائمة لمواقع الويب التي تشتت انتباهك حيث لا يمكنك الوصول إليها أثناء العمل، ووضع قائمة أخرى لإضافة المواقع التي تحتاجها للعمل على وجه التحديد، مع استمرارك في استخدام التطبيق، ستظهر أنواع جديدة من الأشجار للمساعدة في توسيع غابتك.

وإذا كنت بحاجة إلى دعم إضافي، فهناك أيضًا ميزة تعاونية حيث يمكنك زراعة الأشجار مع الأصدقاء، وإذا تشتت انتباه أحدكم وغادر التطبيق، فسوف تموت أشجار الجميع بالإضافة إلى أشجارك.

التطبيق متوفر مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، كما يتوفر كإضافة لمتصفحات: جوجل كروم، وفايرفوكس.

2- تطبيق Hocus Focus :

تُخفي هذه الإضافة النوافذ غير النشيطة لفترة معينة من الوقت حتى تتمكن من عرض نافذة واحدة فقط، ويمكنك تعيين حدود زمنية مختلفة لكل تطبيق مثبت في جهازك مثل: iMessage أو Spotify أو Slack، لتختفي عندما لا تستخدمها.

كما أنها قابلة للتخصيص من خلال إعداد حسابات مختلفة تؤدي إلى إخفاء تطبيقات معينة بناءً على ما تفعله، مثل: إخفاء رسائل تطبيق Slack أثناء تحرير الصور في برنامج فوتوشوب.



التطبيق متاحة مجانًا لمستخدمي نظام التشغيل ماك أوإس.

3- تطبيق Freedom :

هذا التطبيق مخصص لحظر التطبيقات التي تشتت التركيز مثل: تطبيقات التواصل الاجتماعي، وليس هناك حد لعدد التطبيقات والمواقع التي يمكنك حظرها، ويمكنك أيضًا الاختيار من القائمة المعدة سابقًا، كما يوجد خيار الجدولة لحظر تطبيق معين خلال أيام الأسبوع.

ويمكنك تفعيل ميزة (حظر الإنترنت) Block the Internet لمنعك من الوصول إلى شبكة الويب، ويتميز التطبيق بإمكانية مزامنة إعداداتك عبر جميع الأجهزة.

تتيح لك النسخة المجانية بدء سبع جلسات، بعدها سيتعين عليك الاشتراك الذي سيكلفك 7 دولارات شهريًا، أو 29.99 دولارًا سنويًا.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة آيباد وآيفون في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي نظامي ويندوز، وماك، وكإضافة لمتصفحات: جوجل كروم، وفايرفوكس.

4- إضافة Motion :

صُممت هذه الإضافة لتذكيرك عندما تكون في موقع مشتت للانتباه، وعندما تظهر النافذة المنبثقة، يمكنك إما إغلاق علامة التبويب أو استخدامها لمدة دقيقة واحدة مما يؤدي إلى بدء العد التنازلي، كما يمكنك طلب المزيد من الوقت إذا كنت بحاجة إليه.

ويمكنك استخدامها لإنشاء جلسات تركيز، من خلال تفعيل مهمة واحدة لفترة معينة من الوقت، حيث تظهر بعد ذلك في كل صفحة تفتحها حتى تنتهي الجلسة، لتذكيرك بأنه من المفترض أن تعمل على مهمة محددة، بالاضافة لتقديمها تقرير عن نشاطك خلال اليوم السابق.

وبالتالي إذا وجدت نفسك أمضيت الكثير من الوقت في موقع ما، يمكنك وضع علامة عليه كمشتت للتركيز للمساعدة في تقليل مقدار الوقت الذي تستخدمه فيه كل يوم.

الإضافة متاحة مجانًا لمستخدمي متصفح جوجل كروم في متجر كروم.

5- تطبيق Focus Keeper :

صُمم هذا التطبيق لمنعك من الوصول لمرحلة الإرهاق، فبدلاً من حظر تطبيقات أو مواقع معينة، يقوم التطبيق بحساب جلسات إنتاجيتك ويفصلها بفواصل استراحة، وعندما تختار مهمة تريد إنجازها، يمكنك ضبط المؤقت على 25 دقيقة وعند توقف المؤقت، ستُكافأ باستراحة لمدة خمس دقائق.

بمجرد الانتهاء من أربع جلسات تركيز، ستتمكن بعد ذلك من أخذ فترة راحة أطول تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة، كما يمكنك تخصيص التطبيق من خلال ضبط الجلسة لفترات أطول مع فترات راحة أطول.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.